Ucuz kurtuldular

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Syed Tabraiz Ashiq’ı darp edip, kaburga kemiğini kıran Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar, 3 ay hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, olayın 5 Ağustos 2020 tarihinde saat 22.30 sıralarında Lefkoşa’da Neşe Sokak içerisinde meydana geldiğini anımsattı. Yargıç, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed’in, Syed Tabraiz Ashiq’a saldırdığını ve bir kaburga kemiğini kırdıklarını açıkladı.

Yargıç, sanıkları, kendi ikrarları, sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Ağır yargıcı, sanıkların mahkum olduğu vahim zarar suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi bir suç olduğuna vurgu yaptı.

Yargıç, vücut bütünlüğünün Anayasa ile koruma altına alındığına değinerek, bu hakkın ihlal etmeye kimsenin hakkı olmadığının altını çizdi.

Sanıkların lehine ve aleyhine tüm hususlara değinen yargıç, her ikisine de oy birliğiyle 3 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Ne olmuştu

Lefkoşa’da Neşe Sokak içerisinde meydana gelen olayda, Syed Tabraız Ashıq, kız arkadaşına mesaj attığı gerekçesiyle Muhammad Saffer ile kavga etmişti.

Kavgada Muhammad Saffer ve Qamar Rasheed, bir olup Syed Tabraız Ashıq’a saldırmış ve bir kaburga kemiğini kırmışlardı.

Syed Tabraız Ashıq ise Saffer’i sağ kolundan çakı ile yaralamıştı.

Olayın ardından her iki taraf da tutuklanmış, soruşturmanın ardından mahkeme Syed Tabraız Ashıq’ın 10 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, diğer iki sanığın da ayrı ayrı 12 bin 500 TL nakit teminat yatırması ve birer kefilin 125 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı vermişti.