Meclis’te yine eylem 

Geçtiğimiz hafta tartışmalara ve eylemlere neden olan Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine bugün de devam edilecek. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 10.00’da toplanarak tasarıyı ele alacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) ise tasarının görüşüldüğü saatlerde yine Meclis önünde eylem yapacak.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ise El-Sen’in eylemine destek olmak amacıyla bugün Trafik Dairesi Motorlu Araçlar Birimi Lefkoşa şubesinde greve gidecek.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, grev, 08.00-1615 saatleri arasında yapılacak.

El-Sen’e destek

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası da (KTÖS) bugün 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda greve giderek, El-Sen’e destek vereceğini duyurdu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener tarafından yapılan yazılı açıklamada, KTÖS’ün kurulduğu günden beri, toplumsal mücadelenin her alanında yer aldığı ve Kıbrıslı Türklerin toplumsal varoluşu için mücadele ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Sendikal Platform toplantısında alınan karar doğrultusunda El-Sen’e destek vermek amacıyla 09.00-12.00 saatleri arasında Şht. Doğan Ahmet İlkokulu’nda grev yapılacağı aktarıldı.

“Halkın iradesini, kurumlarını ve geleceğini hiçe sayan UBP-DP-YDP hükümeti, 10 Nisan Pazartesi günü saat bir kez daha malum yasayı Meclis’ten geçirmeyi ve toplumsal geleceğimizi ipotek etmeyi deneyecektir” denilerek, halka eylemlere destek vermeleri çağrısı yapıldı.

Kritik noktalarda greve gidilecek

Sendikal Platform da El-Sen’in Pazartesi günü Meclis önünde yapacağı eyleme, ülkenin en stratejik ve en kritik noktalarında greve giderek destek vereceğini duyurdu.

Sendikal Platform tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Kamu İhale Yasası’nda değişiklik yapma hedefinin devam ettiği ve Pazartesi hükümetin ilgili yasayı Meclis'ten geçirmeye çalışacağı hatırlatıldı.

“Hükümetin AKSA’ya 20 yıl daha alım garantili sözleşme hediye etme hedefi devam etmektedir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugüne kadar El-Sen’in ve destek veren örgütlerimiz ile siz halkımızın mücadelesi sayesinde bahse konu yasa değişikliği hükümet tarafından Meclis'ten geçirilememiştir. Bu halkın iradesini, kurumlarını ve geleceğini peşkeş çekmek için talimat almış UBP-DP-YDP Hükümeti, 10 Nisan Pazartesi günü bir kez daha malum yasayı Meclis'ten geçirmeyi ve toplumsal geleceğimizi ipotek etmeyi deneyecektir.

Bu bağlamda Türk-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleşen Sendikal Platform Toplantısında, El-Sen’in 10 Nisan Pazartesi günü Meclis önünde gerçekleştireceği eyleme, Sendikal Platform, ülkenin en stratejik ve en kritik noktalarında greve giderek destek verecektir. Bu memleketin de bu kavganın da bizim olduğunu hatırlatarak siz değerli halkımızı bu mücadelede bizlerle olmaya davet ediyoruz”.



Ne olmuştu

Meclis’in 3 Nisan tarihli olağan bileşimi ile 6 Nisan tarihli olağanüstü toplantısında da El-Sen Meclis önünde eylem yaparken, meclis çalışanlarının ek mesai yapmama eylemi nedeniyle Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesi yarım kalmıştı.

Cumhuriyet Türk Partisi de (CTP) El-Sen’in geçtiğimiz Cuma günü yaptığı eyleme destek vermişti.

CTP saat t 15.00’te Kuğulu Park’ta toplanarak Meclise yürümüştü.

Aralarında TDP, YKP, KSP, KTÖS, Dev-İş, KTAMS, Mağusa Türk Genel İş Sendikasının da bulunduğu bazı parti, sendika ve örgüt temsilcileri de yürüyüşe katılmıştı.

Ayrıca Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB), Makine Mühendisleri Odası (MMO), Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği ve Belediye Emekçileri Sendikası (BES) El-Sen’e destek verdiğini açıklamıştı.

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023, 05:23