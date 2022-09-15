‘Ülkenin geleceği’

Turizm ve Ekonomi Çalıştayı dün Girne Acapulco Otel’de yapıldı. Çalıştayda konuşan Başbakan Ünal Üstel, ekonomiye en büyük girdiyi sağlayanın turizm olduğunu dile getirdi.

Üstel, tüm sektörlere hayat verenin turizm olduğunu söyleyerek, turizmin ülkeye sağladığı katkıya değindi.

Üstel, ülkenin geleceğinin turizm üzerine olduğunu dile getirdi.

Başbakan Ünal Üstel, “Turizmin ülkeye neler kazandırdığını hepimiz görmekteyiz” dedi. Üstel, tarım ve hayvancılığın ardından eğitimin, inşaat sektörünün de geliştiğini, ekonomiye hayat vermeye başladığını ifade etti.

Ekonomiye en büyük girdiyi sağlayanın turizm olduğunu dile getiren Üstel, yapılan çalışmalarla yatırımcıları teşvik etmeye çalıştıklarını belirtti.

Yatak hedefini 50-60 binlere çekmek gerektiğini dile getiren Üstel, bunu yaparken ara eleman ve mesleki okullara da önem vermek gerektiğini vurguladı.

Üstel, 2019 istatistiklerine bakıldığında, pandemi döneminde de görüldüğü şekilde ülkede üretilenlerin yüzde 75’nin turizm ve eğitim bölgelerinde tüketildiğini, bu iki sektörün birlikte büyümesi gerektiğini, finansın bu noktada önemli olduğunu belirtti.

Başçeri: KKTC makamlarınım yanındayız

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise kendi ayakları üzerinde duran KKTC’nin yaratılmasında her zaman KKTC makamların yanında olduklarını söyledi.

Turizmin diğer ekonomik alanları nasıl hareketlendireceği konusunun tartışıldığı toplantılara değinen Başçeri, özellikle Bafra bölgesindeki turizm yatırımlarının tartışıldığı dönemde bu tesislerin tarım ve diğer alanlarda nasıl katma değer olarak KKTC hükümetine geri döneceğinin tartışıldığını hatırladığını belirtti.

Başçeri, o günden bugüne otellerin özellikle et ihtiyacını karşılamak konusunda sıkıntı yaşadığına yönelik şikayetlerde bulunduğunu, bunun bardağın boş tarafı olduğunu söyleyerek, “Ama bardağın dolu tarafı da var örneğin bugün KKTC’de Lefkoşa’daki beş yıldızlı bir otelin tüm mefruşatını yapacak bir yerli mobilya sektörü var” dedi.

Turizmin ekonominin birçok alanına katkıda bulunan bir sektör olduğunu dile getiren Başçeri, turizmin şekillendirilmesinin ekonominin boyutlarını geliştirmesi için önemli olduğunu söyledi.

Başçeri, ülkeye gelen turistlerin ülkenin güzelliklerini görebilmesi gerektiğini, KKTC hükümetinin adanın bütününde turizm adası olduğunu gösterecek yatırımlar yapabilmesi ve kaynak ayırabilmesi gerektiğini ifade etti.

Şan: Turist geldi, hareketlilik arttı

Maliye Bakanı Alişan Şan, pandemi, siyasal krizler, Rusya Ukrayna savaşının hem dünyayı hem de KKTC’yi etkisi altına aldığını belirtti.

“Sürdürülebilir sağlık ve ekonominin önemi bir daha ortaya çıkmıştır” diyen Şan, tasarruf yapmak ve gelirleri artırmak gerektiğini, kaynakları en iyi şekilde kullanmanın önemli olduğunu kaydetti.

Şan, bazı kaynakları israf etmemek adına verimli kullanarak daha iyi geri dönüşler alınabileceğini belirterek 2019 yılında turizmin gelirler içindeki yerinin pandemiyle birlikte sıfırlandığını söyledi.

Şan, yolcu sayısının 2019 rakamlarını yakalamak üzere olduğunu söyleyerek, ülke içindeki hareketliliğin de arttığını belirtti.

Ulaşım, konaklama hizmetleri, çevre, tanıtım ve finansman başlıklarının turizm için önemini dile getiren Şan, finansmanın önemini çok iyi idrak eden bir kişi olduğunu söyledi.

Yatırımcının finansmana erişimi kolay olmalı

Yatırımcının finansmana erişiminin kolay olması gerektiğini dile getiren Şan, projelerin gerçekleşmesi hayata geçmesi için finansmana erişim ve maliyetlerin kolay olmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Tanıtım bütçelerine değinen Şan, 2023 bütçesinde kaynakları zorlayarak tanıtıma kaynak yaratacaklarını belirtti.



Amcaoğlu: Üretimi artırmak gerek

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu da, 2019 öncesine rakamlarına değinerek, “Bu rakamlara dönebilmek için çok daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

Yeni Ercan Havalimanı terminalinin açılıp gerekli adımları atmak gerektiğini söyleyen Amcaoğlu, öğrencilerin ve turizmle uğraşanların sıkıntı yaşamasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Arslan: Kıbrıs önemli ve değerli bir adadır

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürü Osman Arslan, KKTC’nin ekonomik potanisyelini yeniden değerlendirmek için çalıştayın düzenlendiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının refahına katkı koyacağına inanç belirten Arslan, “Kıbrıs önemli ve değerli bir adadır, Türk halkı haksız ambargolara maruz bırakılmış, çaresizliğe terk edilmek istenmiştir ancak anavatan Türkiye’nin desteğiyle turizm eğitim sağlık hizmet tarım sanayi gibi alanlarda dimdik ayaktadır. Güçlenmeye devam edecektir” diye konuştu.

İbiş: Neler yapılması gerektiğini masaya yatıracağız

Türkiye Medikal Turizm Derneği Başkanı Sinan İbiş ise konuşmasında, geleceği şekillendirmek üzere ne yapılabileceğini konuşmak üzere çalıştayın düzenlendiğini söyledi.

“Türk evladı olarak birliktelik ve beraberliğimizin neferi olarak katkı sağlamaya çalışacağız” diyen İbiş, “Ekonominin dinamiklerini sıtmadan çıkarabilir miyiz? Zorluklar nedir, neler yapılması gerekir. Bunları masaya yatıracağız” dedi.

