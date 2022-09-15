Utanç verici

Ömer KADİROĞLU

Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde bulunan Minareliköy’deki eski Rum Mezarlığı yerle bir oldu. Mezar taşları kırılıp döküldü, tamamen harabe bir duruma geldi. Yakınlarının mezarlarını yıkılmış ve taşları kırılmış bir şekilde gören Rumlar, bu duruma üzülürken, tadilat ve onarım için yardıma hazır oldukları belirtildi.

Diyalog’a konuşan Minareliköy Muhtarı Şevket Fedai, mezarlığın uzun zamandır harabe halde olduğunu ifade etti. Mezarlığın düzenlenmesi ile ilgili Dışişleri Bakanlığı ile görüşme yapıldığını ve izin verilmesi halinde çevresinin tellenmesi için girişim başlatacaklarını ifade eden Fedai, Güneyde bir muhtarla iletişim halinde olduklarını belirterek “Biz de onlarda telleme çalışması için hazırız” dedi. Fedai, mezarlıkta yakınları bulunanların bakım ve onarım çalışmalarına destek vereceğini dile getirdi.