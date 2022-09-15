Tek yol acil deport

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir apartman dairesinde ev arkadaşına sinirlenen Nijerya uyruklu Princewill Chibuike Echusurum, şiddete başvurdu. Elindeki bira şişesiyle F.M. isimli arkadaşının gözüne vuran Nijeryalı, ciddi şekilde yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ülkede kaçak yaşam sürdüğü açıklandı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Tanyeli Princewill Chibuike Echusurum’un 12 Eylül 2022 tarihinde, saat 08.00 sıralarında bir apartman dairesinde, sözünü dinlemediği gerekçesi ile ev arkadaşının sağ gözüne bira şişesiyle vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.

Princewill kaçak çıktı

Polis, Princewill Chibuike Echusurum’un önceki gün tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı.

Polis memuru Tanyeli, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının ülkede kaçak olarak kaldığının belirlendiğini ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayın meydana geldiği apartmanda yaşayan tanıklardan ifade alacaklarını belirterek, Princewill Chibuike Echusurum’un bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.