Muhtarlar konuşuyor

Ömer KADİROĞLU, Özlem ÇİMENDAL, Eylem ARSLAN

Diyalog, ‘KKTC’de en güvenilir kurumlar hangileridir ve en güvenilir kişiler kimlerdir?’ sorularını yanıtlayan 150 muhtarın görüşlerine yer vermeye devam ediyor. En güvenilir kurumlar hangileridir? sorusuna sırayla asker, Diyalog Medya, polis, en güvenilir kişiler kimlerdir? sorusuna ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan şeklinde cevap veren muhtarların görüşleri şöyle;

Aynur İş (Ulukışla Muhtarı)

“Ülkede yaşananlar nedeniyle o kadar çok güvenimiz sarsıldı ki kime güvenebileceğimizi bilemiyoruz. Özellikle hükümete karşı olan güven belediyeler reformu ile bitmiştir. KKTC’de kamu ve özel kurum kuruluşlar arasında en fazla güven duyduğum kurumlar arasında polis, mahkemeler ve Diyalog Medya Gurubu ilk üç sıradadır. KKTC’de en fazla güven duyduğum üç kişi ise Polis Genel Müdürümüz Ahmet Soyalan, tarafsız yayınları ve halkın yanında oluşuyla Reşat Akar ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımız Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’dur.”

Altay Ayrancıoğlu (Lefke Çamlıköy Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum özel veya kamu kurum kuruluşlarında ilk üç sırada Polis Müdürlüğümüz, Askerimiz ve İçişleri Bakanlığımız vardır. KKTC’de en fazla güven duyduğum ilk üç isim ise Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milletvekilimiz Fırtına Karanfil ve Polis Genel Müdürümüz Ahmet Soyalan vardır.”

Hüseyin Turaç (Lefke Cengizköy Muhtarı)

“KKTC’de özel veya kamu kurumlarına pek fazla güven duyamıyoruz. İçerisinde bulunduğumuz sistem her geçen gün bizleri güvensizliğe sürüklüyor. Ülkede en çok güven duyduğum ilk üç kişi içinde Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’dir.”

Tevfik Öztümen (Değirmenlik Mehmetçik Muhtarı)

“Bu ülkede güven diye bir şey kalmadı. Seçileni bir kenara koyup başka birini seçmek bizim güvenimizi sarsıyor. Sanırım devlet kurumlarından güvenecek tek bir yer kaldı oda polis teşkilatımızdır. Özel kurumlar arasında da Diyalog Medya Gurubu’na güven duyuyorum. KKTC’de güven duyduğum kişiler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’dir.”

Meseret Özsağlam (Yiğitler Muhtar Vekili )

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kamu ve özel kurum kuruluşların başında polis teşkilatımız, Diyalog Medya Gurubu ve hukuk büroları vardır. Ülkede güvendiğim kişilerin başında ise Diyalog Medya Genel yayın yönetmeni Reşat Akar, Polis Teşkilatından Rüstem Tunçtaşlı ve Avukat Nil Kansu vardır.”

Eniz Akşahin (Boğaziçi Muhtarı)

“Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ülkede hiçbir kamu kurum ve kuruluşuna güvenim kalmadı. Devlete ait kurumların hiç biri düzgün yönetilmiyor. Özel sektörde daha iyi hizmet verilmeye çalışılıyor. Devlette bu böyle değil ve memurlar çalıştırılamıyor. Devlet dairelerine vasıflı elemanlar alınmalıdır. Sınavsız münhalsiz eleman alınıyor. Ülkede en fazla güven duyduğum kişilerin başında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu’dur özelde ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar en güvendiğim isimdir. Özelde hatta Kıbrıs’ta Reşat Akar bir numaradır.”

Hüseyin Kaptan (Geçitkale Sütlüce Muhtarı)

“Öyle bir duruma geldik ki özellikle son zamanlarda güven duyacağımız pek bir kamu kurum veya kuruluş kalmadı. Özelde iyi iş yapan güven duyulan kurumlar gibi keşke devlette de güvenebileceğimiz yerler olsa. Bu ülkede en çok güven duyduğum sadece iki isim var biri Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Başbakan Ünal Üstel’dir.”

İsmail Ayyıldız (Mevlevi Muhtarı)

“Ülkede en çok güven duyduğum kamu ve özel kurumlar Polis Genel Müdürlüğü, Asker ve Diyalog Medya gurubudur. Özellikle Diyalog Medya bizlerin yani halkın sesi oluyor ve halkın sorunlarıyla ilgileniyor. Ülkede güvendiğim isimler arasında ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Özdemir Kalkanlı ve Alişan Şan vardır.”

Cemal Gürsel Osmanoğlu (Kırıkkale Muhtarı)

“Ülkemizde en fazla güven duyduğum kurumlar Polis teşkilatımız, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve İtfaiye’dir. Güvendiğim isimlerin başında ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bulunuyor.”

Mehmet Üçöz (Yılmazköy Muhtarı)

“KKTC’de güven duyduğum kamu ve özel kurumların başında Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Merit Otelleri, Hacı Ali LTD ve Diyalog Medya geliyor. Bu ülkede güven duyduğum isim kimdir diye sorduğunuzda ilk aklıma gelen Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar geliyor. Söyledikleri ve açıklamalarıyla herkese güven veriyor.”

Mürsel Kurt (Kayalar Köyü Muhtarı)

“Bu ülkede yaşanan zamlar, elektrik kurumunun durumu, akaryakıtın durumu nedeniyle hiçbir kurum ve kuruluşa güvenim kalmadı. Ülkede şahıs olarak güven duyduğum isimlerin en başında Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz geliyor.”

Olsan Karabardak (Yeniboğaziçi Şehitler Muhtarı)

“KKTC’de güven duyduğum kamu ve özel kurumların başında Doğu Akdeniz Üniversitesi, Türkcell ve Barolar Birliği bulunuyor. Yüne bu ülkede en çok güvendiğim kişilerin başında ise Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve Genç TV programcılarından Muazzez Gazihan bulunuyor.”

Nevzat Akçagil (Görneç Köy Muhtarı)

“Ülkede güven duyduğum kamu ve özel kurumların başında Polis, Asker ve Vakıflar İdaresi geliyor. En çok güven duyduğum isimlerin başında ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Faiz Sucuoğlu ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik var.”

Göksal Hacıhasanoğlu (Sipahi Köy Muhtarı)

“Ülkede güven duyduğum özel ve kamu kurumlarının ilk üçü Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Belediyeler ve muhtarlıklardır. Ülkede güven duyduğum isimler ise Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’tir.”

Mutlu Şeker (Mersinlik Köy Muhtarı)

“KKTC’de en fazla güven duyduğum kamu ve özel kurumlarının başında Diyalog Medya Gurubu, BRTK ve Orman Dairesi geliyor. Diyalog Medya gerçek anlamda halkın sesi ve halkın içinden bir kanaldır. Bunun yanında ülkede güven duyduğum isimlerin başında ise İskele Belediye Başkanı Hasan Sadık, Orman Dairesi eski Müdürü Cemil Karzaoğlu ve Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar yer alıyor.”

Atila Kaya (Alsancak Ilgaz Köy Muhtarı)

Bu ülkede özel ve kamu kurum kuruluşları arasında en fazla güvendiğim kurumların en başında Askerimiz geliyor. İkinci sırada Cumhurbaşkanlığı Makamı ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Elçiliği en çok güvendiğim kurumlardandır. Ülkede en fazla güven duyduğum isimlerden önce kendime güven duyuyorum. Sonrasında ise görüş ve düşüncelerini beğendiğim Diyalog Medya Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dır.”

Yılmaz Yılmazoğulları (Düzova Muhtarı)

“Siyasi gelişmeler güvenimi kırıyor kime güveneceğimizi bilmiyoruz. Yapılan yanlış işler nedeniyle artık hiçbir kuruma güvenimiz kalmadı. Bir tek güven duyduğum yer yargı ve az da olsa polise güveniyorum. Hangi devlet dairesine gidip güvenebileceğiz. İhalesiz işler, yanlış çalışmalar nedeniyle çok üzgünüm. Kişi olarak Devrim Barçın, Hasan Esendağlı, Tufan Erhürman’dır.”

Ahmet Menteşoğulları (Dilekkaya Muhtarı)

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde özel veya kamu kurum ve kuruluşlarından en fazla güven duyduğum Diyalog Medya Gurubu, Polis Teşkilatı ve Vakıflar İdaresidir. Bana en fazla güven veren kişiler ise Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Diyalog Medya Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Reşat Akar ve Doktor Ahmet Gülle’dir.”

Yusuf Sofu (Çukurova Muhtarı)

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde özel veya resmi kurumlar arasında hiçbir kuruma güvenmiyorum. Yaşanan siyasi gelişmeler nedeniyle artık güven duyabileceğimiz bir kurum veya bir kişi göremiyoruz. Mümkün olduğunca siyasetten uzak ve kimseye güven duymadan yaşıyoruz.”

Mehmet Reis (Cihangir Muhtarı)

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde güven duyabileceğimiz hiçbir kurum ve kuruluş kalmamıştır. İş yapabilecek insanlar yerine beceriksiz insanları seçme veya atama yoluyla ülkeyi idare eder konumuna gelen kişilere ses çıkarılmadığı için bugün maalesef herkes gibi ben de güvenecek birini bulamıyorum.”

Mürüde Erzen ( Balıkesir Muhtarı)

“Şu an için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde hiçbir özel veya kamu kurumuna güvenim kalmadı. 5 yıldır muhtarlık yapıyorum ve bu süre zarfında 8 tane hükümet değişti. Yaşanan bu siyasi olaylar nedeniyle güven kaybı yaşıyoruz. Bu ülkede güvendiğim isimlerin başında Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’dur.”

Hasan Akın (Lefke Gaziveren Muhtarı)

“Ülkede Polis, Asker ve Diyalog Medya dışında güven duyabileceğimiz pek bir yer maalesef kalmadı. Bir muhtar olarak bakanlıklardan randevu talep ediyoruz ancak alamıyoruz. Bu nedenle de pek bir güvenim kalmadı. KKTC’de güven duyduğum isimlerin başında ise Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı yer alıyor.” (Devamı yarın)