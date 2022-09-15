Bölge halkı öfkeli

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Belediyesi bünyesinde Gamabel personeli sigorta yatırımları yapılmadığı ve maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Kent temizliği ve çöp toplama işlerini de yapan personelin eylemi Gazimağusa’da çöp dağlarının oluşmasına neden oldu.

Kentin dört bir yanında bulunan çöp konteynırları dolup taştı. Çöpler sokaklara saçılırken, etrafa kötü kokular da yayıldı.

Çöplerini koyacak boş konteyner bulamayan Gazimağusa sakinleri yaşanan duruma isyan etti.

Bölge sakinleri, daha önce de belediyede iş bırakma eylemi yapıldığını, yine sokakların çöplerle dolduğunu anımsatarak, “sık sık aynı sorunlar yaşanıyor. Neden zamanında gerekli önlemler alınmıyor. Binlerce öğrencinin yaşadığı, turistin uğradığı kentimize çöp görüntüleri yakışmıyor” dedi.

Verilen sözler tutulmuyor

Vatandaşlar belediyenin en kısa zamanda sorunu çözmesini talep ederken, dün gerçekleştirilen eylemde Gamabel personeli adına konuşan İrfan Tatlıcıoğlu, her gün maaşlar yatacak, sigorta yatırımları yapılacak sözü verilmesine rağmen, verilen sözlerin tutulmadığını dile getirdi.

Belediyenin gereksiz harcamaları nedeniyle Gamabel çalışanlarının mağdur edildiğini ileri süren Tatlıcıoğlu, sigorta yatırımları yapılmadığı için sağlık hizmeti de alamadıklarını ifade etti.

Tatlıcıoğlu, maaşların ödenmemesi ve sigorta yatırımlarının yapılmaması halinde iş bırakma eyleminin devam edeceğini sözlerine ekledi.