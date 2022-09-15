‘Bu hükümet gitmeli’

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Anayasa Mahkemesinin aldığı iptal kararından sonra ülkede ortaya çıkan kaosun bir belediye seçimiyle ortadan kalkmayacağını belirtti. Özersay, “Doğal yollardan kurulmayan ve eğreti olan bu hükümet devam ettiği sürece değil belediyeler sorunu, başka herhangi bir sorun da çözülemez. Bu nedenle oluşan kaosu belediye seçimi değil erken seçim ve bu hükümetin gitmesi temizler” ifadelerini kullandı.

Özersay, yazılı açıklamasında erken seçimle meşruiyeti tartışmalı olmayan yeni bir hükümetin oluşmasıyla hızla belediye reformunun anayasaya uygun olarak doğru şekilde geniş bir katılımcılık anlayışıyla tamamlanması gerektiğini, diğer yasal düzenlemelerle çalışanların intibaklarının da bir tamam hazırlanması ertesinde Aralık ayındaki yeni bütçeye belediyeler reformuna uygun şekilde kalemlerin gerçekçi şekilde dahil edilmesinin bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Demokratik seçimler bu şekilde yapılmaz

HP lideri Özersay, “Demokratik seçimler bu şekilde yapılmaz, burada aday olunan görevin tam olarak ne anlama geldiği tam bir muammadır ve bu şartlarda sağlıklı bir belediye seçimi mümkün olamayacaktır” dedi.

Özersay açıklamalarına şöyle devam etti:

“Ünal Bey a) belediye seçimlerinin aynı tarihte yapılması konusunda; b) Belediye Başkanlarıyla muhtarların ve belediye meclis üyelerinin seçime kadar yetkili kılınmaları konusunda; c) Belediyelerin 28’den 18’e düşürülmesini sağlayacak birleştirme yasasıyla seçime girilmesi konusunda ısrarlı olacakları mesajı veriyor ve bu işi şip-şak bitireceklerini ima ediyor. ‘Muhalefetle istişare edip yapacağız, iş birliğine açığız’ mesajı vermesi ise ana muhalefeti de zora sokuyor (muhtemelen niyeti de bu zaten).

Oysa ana muhalefet bu konularda gayrimeşru hükümetle anlaşsa vay, anlaşmasa vay! Anlaşsa Anayasayı birlikte ihlal eden konumuna girecek. Bu konulardan sadece seçimin tarihinde hükümetle anlaşsa, ‘Belediyelerin birleştirilmesini mahkemeye taşıyorsunuz da seçimin tarihini neden yeniden mahkemeye taşımıyorsunuz’ benzeri bir çelişkili durumla karşı karşıya kalabilecek. ‘Belediye seçimleri geciktirilmeden en erken zamanda yapılmalı’ derken mahkemeye belediyelerin birleştirilmesi konusunu taşıdığında iptal kararı çıkarsa belediye seçimleri değil erken, çok daha geç bir tarihte yapılacak. Hatta seçime az bir zaman kala belediyelerin birleştirilmesi kararı çıkarsa mevcut 28 belediyeye göre seçimin yapılması gerekecek ki, o zaman da 18 belediye başkan adayı adaylığını açıklamışken ve seçim süreci başlamışken birdenbire kendimizi 28 belediye için seçim yapmak durumunda da bulabileceğiz veya seçimin iptali kaçınılmaz olacak. Yani mevcut kaosun değil çözümü, yeni ve daha farklı kaosları tetikleme ihtimali yüksektir.

Aslında bütün bunlar doğal yoldan kurulmayan, eğreti ve meşruiyet sorunu olan bir hükümetin varlığına rağmen Meclis’te kalma ve Meclis içinde olağan muhalefet yöntemleriyle mücadele siyasetinin geçen birkaç aylık sürede yaşananların da gösterdiği gibi Halk yararına bir sonuç doğurmayacağını ortaya çıkardı. Meşru olmayan bir hükümetle Meclis’te meşru zeminde bir hükümet-muhalefet ilişkisi kurmanın yarattığı çelişki de cabası!”

Yeni bir hükümet oluşmalı

Özersay, bundan sonra atılması gereken adımlarla ilgili görüşlerini de belirtti:

*Erken seçim kararı alınması ve en erken zamanda hep partisel hem de toplumsal anlamda taban desteği olan, meşruiyet sorunu olmayan yeni bir hükümetin oluşmasının önünün açılması.

*Yeni hükümetin gerçek bir belediye reformu yapması, anayasaya aykırılıkların düzeltilmesi yanında yeni bütçede belediyelerin katkı paylarının olması gerektiği gibi düzenlenmesi.

*Yeni belediye reformu intibaklar ve diğer tüzük ve benzeri alt düzenlemeler de yapılarak bütünen hazırlandıktan sonra belediyelere aday olacak olanlara seçim öncesi makul bir zaman tanınarak, kimin nereden aday çıkabileceği önceden bilinerek, kimin hangi belediyede hangi yetkiler ve hangi mali imkanlarla yönetmeye talip olacağı önceden bilinerek, seçimin makul bir zeminde yapılması şartlarının hazırlanması ve belediye seçimlerinin ona göre yapılması.”