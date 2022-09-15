Kriz büyüyor

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK) Başkanı Ömer Köseoğlu ile sendikalar arasında 12 Eylül günü mülakatlar esnasında çıkan tartışma ve sonrasında yaşanan gözaltılar krize neden oldu. Köseoğlu’nun şikayeti üzerine gözaltına alınan 10 sendikacıya dava okunurken, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu Hizmeti Komisyonu Köseoğlu’nun mülakatlarda “adalete ve hakkaniyete dayalı sistemden uzaklaşmasına seyirci kaldığı” gerekçesiyle dün Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yaptı.

Cumhurbaşkanlığı önünde dün saat 9.30’da basın açıklaması yapan KTAMS ve Kamu-Sen temsilcileri, “Sn. Cumhurbaşkanı KHK’ya atadığınız beyefendinin icraatlarına seyirci mi kalacaksınız?” yazılı pankartlar açtı. Sendikalar, Cumhurbaşkanına iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığı’na bir de dilekçe teslim etti. Sendikalar, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun itibarı için Cumhurbaşkanı’nın Köseoğlu’nun keyfine göre davranmasına müdahale etmesini ve Köseoğlu’na gerekli uyarılarda bulunmasını istedi.

Köseoğlu’nun görevden alınmasını gerektirecek bir durum yok

Sendikaların eyleminin ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu’nun görevden alınmasını gerektirecek herhangi bir durum olmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanının sendikalarla Kamu Hizmeti Komisyonu arasındaki tartışmanın içine çekilmeye çalışılmasının kabul edilemeyeceği, KKTC’nin tüm kurumlarına eşit mesafede durduğu belirtildi.

Köseoğlu: Huzursuzluk yarattılar

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu yazılı açıklama yaparak, bazı sendikalar tarafından şahsına yönelik yapılan iddiaların kendisini yıpratmak adına yapıldığını, bunların yalan, yanlış ve saptırılmış olduğunu belirtti. Köseoğlu yaptığı yazılı açıklamada, kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına açıklama gereği duyduğunu kaydederek şunları yazdı:

"Kamuoyunu üç gündür gereksiz yere meşgul eden, Kamu Hizmeti Komisyonu ile şahsımı yıpratmak için ilgili sendikalar ve destekçileri tarafından yalan, yanlış ve saptırılmış açıklamalardan ötürü, kamuoyunu doğru bilgilendirmek açısından bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. 12 Eylül 2022 tarihinde mülakat yapılacağı sırada 12 sendika temsilcisinin izinsiz bir biçimde mülakat odasını işgal edip istedikleri formu kendilerine vermediğimiz sürece odayı boşaltmayacaklarını ve mülakatları yaptırmayacaklarını söylemişlerdir. Çok yoğun bir mülakat programım olduğu için sekreterim vasıtası ile kendilerini iki kez uyardım. Sadece iki gözlemci kişinin bırakılarak odanın boşaltılmasını istememe rağmen odayı boşaltmayacaklarını, bugün de yarın da burada olacaklarını ve mülakatları yaptırmayacaklarını söylediler. Komisyonumuzun mülakat görevini yapabilmesi için mülakat salonunun boşaltılabilmesi amacıyla emniyet güçlerinden yardım talep ettim ve odanın boşaltılabilmesi için söz konusu kişilerden şikayetçi oldum. KTAMS ve Kamu-Sen tarafından gerçekleştirilen eylem Komisyonun işleyişini engellemiş, huzursuzluk yaratmış ve 09.30 da başlaması gereken mülakat 11.00 civarı başlamak zorunda kalmıştır... “

