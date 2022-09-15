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Fiyat farkı büyük

Ankara’nın Ulus çarşısında domatesin kilosu 7, Lefkoşa’nın marketlerinde ise 29 lira

Fiyat farkı büyük

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta halkın bir numaralı sorunu haline gelen pahalılığa karşı çare üretilmezken, Türkiye’nin değişik bölgelerinden alınan fiyatların ucuzluğu oldukça dikkat çekiyor. Ankara’da bulunan Mehmetçik sakini Osman Zorlu, Ankara’nın Ulus Halk çarşısına giderek, sebze, meyve ve et fiyatlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
Diyalog muhabiri de Ankara Ulus çarşısındaki fiyatlarla, Lefkoşa’daki market fiyatlarını karşılaştırıcında ortaya ciddi fiyat farkı çıktı. 
Domatesin KKTC’deki fiyatı 29 lira iken, Ankara’da 7 lira olduğu görüldü. KKTC’de 12 liraya bir kilo salatalık alırken, Ankara’da kilosu 4 TL’den 3 kilo alınabiliyor.

Ankara’da 5 ürünün fiyatı 54, burada 140 lira
Ankara’da kilosu 10 TL olan üzüm KKTC’de 37.90, 20 TL olan fasulye 39.99, 12 TL olan incir 39 TL ve 12 TL olan şeftali de 24.99 TL’den satılıyor. Türkiye’de birer kilo üzüm, fasulye, incir, şeftali alanların cebinden 54 lira çıkarken, KKTC’de aynı ürünlerden birer kilo alacak olanlar 140 lira ödemek zorunda kalıyor. Aradaki 86 liralık fark vatandaşın bütçesine olumsuz bir şekilde yansıyor.

KKTC ve Ankara’daki bazı ürünlerin fiyatları şöyle

KKTC’deki  fiyatlar                              Ankara’daki fiyatlar (Ulus Halk Çarşısı)

Domates             29.99 TL                                                    7 TL

Salatalık              12 TL                                                            4 TL

Ispanak                18 TL                                                            6 TL

Kabak                  25 TL                                                            5 TL

Semiz Otu              7 TL                                                          4 TL

Üzüm                   37.90 TL                                                    10 TL

Fasulye                39.99 TL                                                    20 TL

Şeftali                  24.99 TL                                                     12 TL

İncir                      39 TL                                                       12 TL

Kuzu pirzola        140 TL                                                             99 TL             

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