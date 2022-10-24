Uluslararası başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Yüksek Lisans öğrencileri Sara Tanha, Nisrine Akerzoul, Mostafa Baigloo ile mezun Belal T. Y. Herbawi’nin tasarımları, Merkezi Paris’te bulunan, bağımsız ve kar amacı bulunmayan bir sanat kurumu olan Poster for Tomorrow tarafından düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde sonuçlanan “Do The Right Thing (Doğru Şeyi Yap)” başlıklı poster tasarımı yarışmasında en iyiler arasında yer almayı başardı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, posterler DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu’nun yürüttüğü “Atölye Çalışması II” yüksek lisans dersi kapsamında öğrenciler tarafından tasarlandı. 30 farklı ülkeden 6,000’i aşkın posterin gönderildiği yarışmada, tema kapsamında tasarlanan posterlerle tüm dünyaya “Elimizden gelen en iyi insan olalım” mesajı verildi.

DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, DAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin ve mezunlarının her yıl bu tür uluslararası yarışmalarda çeşitli başarılar elde etmelerinin tesadüf olmadığını, bunun fakültede verilen kaliteli eğitimin bir yansıması olduğunu kaydetti. Öğrencileri ve mezunu tebrik eden Prof. Dr. Çavuşoğlu, başarılarının devamını diledi.

