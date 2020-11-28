Başka davası da var

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Hamitköy bölgesinde düzenlenen operasyonda satışa hazır paketlenmiş eroin türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Erkan Yeşilyalya hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının benzer suçları ve askıda davası olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 21 Kasım 2020 tarihinde saat 20.30 sıralarında Erkan Yeşilyalya’nın üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde satışından kazanıldığı düşünülen bin 200 TL, 200 dolar ile 72 adet pakete sarılı toplam 25 gram eroin bulunduğunu söyledi.

Polis, ikametgâhta yapılan aramada ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen 2 adet hassas terazi ve bir poşet içerisinde yaklaşık 50 gram eroin türü uyuşturucu madde ile üzerinde kalıntı bulunan foil kâğıtlar bulunarak emare yapıldığını aktardı.

Polis, zanlıya 100 gram eroin ithal, alma, tasarrufu, 10 gram eroin verme, tespit edilemeyen miktarda MDMA ve hintkeneviri tasarrufu suçlarından dava getirildiğini söyledi. Polis, zanlının benzeri sabıkaları ve askıda bir davası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.