Kuzeyde 7, güneyde 310 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 7, Güney Kıbrıs’ta 310, Türkiye’de ise 29 bin 845 yeni Coronavirüs vakası tespit edildi.

KKTC’de yapılan bin 620 testle belirlenen yeni vakaların 5’i yurt dışından. 2 vaka ise temaslılardan.

Verileri açıklayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, 1 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 2 kişinin deniz yolu ile ülkeye geldiğini, 2 kişinin ise daha önce pozitif çıkan vakaların temaslıları olduklarını ve bu süreçte gözetim altında bulunduklarını söyledi.

Güneyde vaka sayısı 10 bine yaklaştı

Güney Kıbrıs’ta da günlük vaka sayısı 310'a yükseldi. Güneyden yapılan ilk açıklamada 216 yeni pozitif vaka tespit edildiği duyuruldu. Akşam saatlerinde yapılan ikinci açıklamada ise vaka sayının 310'a yükseldiğini bildirildi. Rum Kesiminde toplam vaka sayısı 9 bin 983'e ulaştı.

Türkiye’de ürküten artış

Türkiye'de son 24 saatte 171 bin 113 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 845 kişinin testi pozitif çıktı,

177 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 816 oldu, son 24 saatte 3 bin 845 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 392 bin 616'ya yükseldi.