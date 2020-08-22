Umutlar yargıda

Suna ERDEN

Eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer, 2009 yılında 186 bin Euro kredi çekti. Soyer’in borcu 11 yılda 470 bin 360 Euro’ya yükseldi. Krediyi veren banka, borç tutarının arttığını, Soyer’in taşınmaz malı olmadığını, bu nedenle borca kefil olan Eşref Vaiz’in mallarına tedbir konulması için dava açtı. İlk duruşma dün yapılırken, Eşref Vaiz’in avukatı, davanın zaman aşımına uğradığını, kredinin donuğa düşmesi nedeniyle 11 Aralık 2009 tarihinden itibaren faiz işletilerek yasa dışı davranıldığını savundu. Savunma ayrıca 186 bin Euro kredinin banka tarafından taşınmaz mal teminatı alınmadan verilmesinin mümkün olamayacağını, bu kredinin Ferdi Sabit Soyer’e ödendiğine dair belge olmadığını belirtti.

Banka dava çatı

Universal Bankası, Ferdi Sabit Soyer’in 2009 yılında 186 bin Euro’luk borcunun 11 yıllık sürede 470 bin 360 Euro’ya çıktığını, borcun ödenmediğini ancak Soyer adına taşınmaz mal olmadığı için kefili Vaiz’in mallarına tedbir koyulması için ara emri başvurusu yaptı.

Eşref Vaiz’in taşınmaz malını satamaması veya devredememesi için açılan ara emrinin duruşması dün yapıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Kıdemli Yargıç Banu Soyer’in huzurunda görüşülen davada Universal Bankası adına avukat Naime Özbeyli, Eşref Vaiz adına ise Avukat İlker Sertbay hazır bulundu.

Avukat Naime Özbeyli, tanık olarak bankanın kredi işler sorumlusu Emir Hüseyin Yemenicioğlu’nu dinletti.

Yemenicioğlu, Ferdi Sabit Soyer’in 4 Ağustos 2009 tarihinde 186 bin Euro borçlandığına, kefilinin Eşref Vaiz olduğuna dair belgeleri emare sundu.

Yeminicioğlu, kredi verilirken davalıların muteber kişiler olduğundan taşınmaz mal teminatı alınmadığını söyledi.

Yemenicioğlu, 10 Mart 2020 tarihine kadar borcun 470 bin 360 Euro olduğunu, Ferdi Sabit Soyer’in en son Şubat 2020 tarihinde 100 Euro ödeme yaptığını açıkladı.

Yemenicioğlu, Ferdi Sabit Soyer’in adına taşınmaz olmadığını, kefili olan Eşref Vaiz’in taşınmaz malı olduğunu belirtti. Yemenicioğlu, bankanın 470 bin Euro alacağı olduğundan, bu malın satılmaması veya devredilmemesi için ara emri verilmesini talep etti.

Savunmadan ‘sahte bilanço’ iddiası

Yemenicioğlu’nu sorgulayan avukat İlker Sertbay, davanın zaman aşımına uğradığını, kredinin donuğa düşmesi nedeniyle 11 Aralık 2009 tarihinden itibaren faiz işletilerek yasa dışı davranıldığını savundu. Sertbay, 186 bin Euro kredinin banka tarafından taşınmaz mal teminatı alınmadan verilmesinin mümkün olamayacağını, bu kredinin Ferdi Sabit Soyer’e ödendiğine dair belge olmadığını söyledi. Sertbay, Ferdi Sabit Soyer ve Eşref Vaiz’le ilgili 2009 yılı Eylül ayından 2020 yılı Haziran ayına kadar Merkez Bankası’na gönderilen risk raporlarının hiçbirinde borcun da kefilliğin de gösterilmediğini, bankanın sahte bilanço tanzim ettiğini ileri sürdü. Sertbay, Soyer’in 2018 yılında emekli olup 1 milyon 400 bin TL emeklilik ikramiyesi aldığını ve bankanın bu ikramiyeye ara emri almadığını belirtti.

Avukat İlker Sertbay, kredinin ödenmediği 91 günün ardından ana borçlu ve kefile ihbar gönderilmediğini iddia etti. Tanık, iddialara, “Olabilir, bilgimde yok, bu sizin iddianız” gibi yanıtlar verdi.

Sertbay, tanıktan, bilanço, risk raporları, kasa defteri Soyer’e 186 bin Euro ödendiğine dair belge, Soyer’in yaptığı ödemelerin dekontlarının mahkemeye sunulmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Banu Soyer, davayı belgelerin mahkemeye getirilebilmesi için 13.00’e erteledi ancak banka memuru birkaç saatlik sürede belgeleri hazır edemedi. Banka avukatı, başka evrak sunmayacaklarını beyan etti. Yargıç Soyer, evrakların bankanın tasarrufunda olup, olmadığını sordu. Banka memuru, süre verilirse hazır edebileceğini belirtti. Mahkeme, davayı 24 Ağustos Pazartesi gününe erteledi.