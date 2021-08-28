‘Üretici mağdur olacak’

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği eski Genel Sekreteri Oğuz Ceyda, kuraklık haritasının çıktığını ancak orta Mesarya’da 100 bin dönümlük bir alanın kapsam dışında bırakıldığını söyledi. Haritada belirlenen bölgeler için kuraklık ödemesi yapılacağını belirten Ceyda, kapsam dışında bırakılan 100 bin dönüm için ödeme yapılmayacağını ifade etti. Ceyda, “Kuraklıktan etkilenmesine rağmen 100 dönümlük alan haritaya konulmadı. Üretici ödeme alamayacak. Bu büyük bir haksızlıktır” dedi.

Diyalog’a konuşan Ceyda, bu durumun ciddi sıkıntılara neden olacağını, birçok üreticinin bu yıl topraklarını işleyemeyeceğini dile getirdi.

Ceyda şunları kaydetti;

“Bu yıl çok büyük bir boyutta kuraklık yaşadık. Özellikle kuru ziraatta ürün alınamadı. Geçtiğimiz yıl 70 bin ton, bir önceki yıl 100 bin ton civarı ürün hasat edilmişti ancak bu yıl sadece 20 bin ton civarı ürün elde edildi. Kuraklık özellikle orta Mesarya bölgesini kasıp kavurdu. Kuraklıktan etkilenen bölgelerde üretici ciddi bir mağduriyet ve tedirginlik yaşıyor. Kuraklık kapsamı dışında bırakılan bölgelerin muhtarları, Başbakanlık ve Tarım Bakanlığına başvuru yaparak bu durumun tekrar değerlendirilmesini talep etti. Ancak henüz bir cevap verilmedi. Üç yıl önce de yine ciddi kuraklık yaşanan bölgeler kapsam dışı bırakılmış ve üretici mağdur edilmişti. Kuraklıktan etkilenen 100 bin dönümlük bir alanın kapsam dışı bırakılması bu ülkede tarımsal yönde çok ciddi sıkıntılar yaratır ve birçok üretici bu yıl bu toprakları işleyemez duruma gelir. Bu konudaki haksızlığın ve yanlışlığın düzeltilmesini istiyoruz. Umarım bu bölgeler de kuraklık kapsamına alınır ve üretici mağdur edilmez.

Harita gerçeği yansıtmıyor

Kuraklık haritasının ülkede yaşanan gerçek kuraklığı yansıtmadığını savunan Ceyda sözlerini şöyle sürdürdü:

Tarım Bakanlığı ile Çiftçiler birliğinin ortaklaşa hazırladığı kuraklık haritası ülkede yaşanan gerçek kuraklığı yansıtmıyor.

Ülke genelinde en az 500 bin dönüm arazinin kuraklığa girmesi gerekirken yaklaşık 350 bin dönümü dikkate alındı.

Ülke genelinde yemlik arpa ithalatına bu yıl hiç ara verilmedi. Bu ay içerisinde 60 bin ton yemlik arpa ihalesine çıkıldı. Bu da yaşanan kuraklığın boyutunu ortaya açık ve net ortaya koymaktadır. Bu yıl ülkede üretilen arpa tohumluk ihtiyacını dâhil karşılamamıştır. Önümüzdeki hafta Başbakan ve Tarım Bakanı ile bir görüşme hedefleniyor. Bu görüşmelerden sonra mağduriyet yaşanan bölgelerdeki çiftçiler bir durum değerlendirmesi yapacaktır.”