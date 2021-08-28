‘Pardon’ dedirtti

Gazimağusa’da eski kız arkadaşının iş yerine giden; kadını zorla öpüp ellerini ve kollarını sıkarak cep telefonu ile parasını zorla alan Hakan Karazor şikâyet üzerine tutuklandı.

Zanlı, “soygun”, “cinsel saldırı”, “mülke tecavüz” ve “darp” suçlamaları ile dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis mahkemede olayın kameralar önünde yaşandığını ve zanlının işlediği tüm suçların tespit edildiğini açıkladı. Yürütülen soruşturmaya etki etme olasılığı kalmadığı belirtilen zanlı Karazor tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

Zorla öptü, telefonunu gasp etti

Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Engin Yıldız, zanlı Hakan Karazor’un, 26 Ağustos 2021 tarihinde Mağusa’da faaliyet gösteren bir iş yerine, sahibinin izni olmaksızın girip mülke tecavüz ettikten sonra konu iş yerinde çalışan eski kız arkadaşı A.T’yi zorla ve cinsel davranışla öpmek suretiyle cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Zanlı Karazor’un akabinde A.T’ye ait cep telefonunu ve cep telefonunun kılıfı içerisinde bulunan 250 TL’yi A.T’nin ellerini kollarını tutup darp etmek suretiyle zor kullanarak elinden alıp sirkat ettiğini belirten Yıldız, zanlının olay yerinden ayrıldığını açıkladı.

Zanlının ayni gün şikayet üzerine tespit edilerek tutuklandığını söyleyen Yıldız, başlatılan soruşturma kapsamında kamera görüntülerinin incelendiğini, olayın kameralar önünde aşikar bir şekilde işlendiğinin tespit edildiğini belirtti.

Yıldız, ayni gün A.T’ye ait cep telefonunun, zanlının göstermesi üzerine sakladığı yerde tespit edilerek emare alındığını ve 250 TL paranın ise zanlının tasarrufunda bulunarak emare alındığını açıkladı.

Yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının etki etme olasılığının bulunmadığını söyleyen Yıldız, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Tutuksuz yargılanacak

Mahkeme, zanlı Hakan Karazor’un yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, 7 bin TL nakdi teminat ödemesi, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL meblağlı kefalet senedi imzalamasına emir verdi.