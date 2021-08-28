Suna ERDEN

Lefkoşa’da yaşandığı iddia edilen olayda 16 yaşındaki kızın göğüslerini sıkarak cinsel saldırıda bulunduğu ileri sürülen 62 yaşındaki Menderes Bozlar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 16 yaşındaki kıza mesaj attığına dair bilgi alındığı, telefonunun incelendiği belirtildi. Soruşturmanın devam ettiği ancak zanlının polis nezaretinde kalmasına gerek olmadığı kaydedilerek, teminat istendi. Zanlı ileride yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten polis, taciz olayının 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde Lefkoşa’da meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının eski Saray Sokak üzerinde bulunan boş bir arazi içerisinde aynı bölgede sakin 16 yaşındaki kız çocuğunun sağ eli ile sol göğsünü sıkmak sureti ile cinsel saldırıda bulunduğunu anlattı.

Polis, olayın 23 Ağustos 2021 tarihinde rapor edildiğini ve Menderes Bozlar’ın aynı tarihte tutuklandığını belirtti. Genç kızın ifadesinde zanlının kendisine telefonla mesaj attığını belirttiğini kaydeden polis, telefon kayıtlarının incelenmesinin sürdüğünü söyledi. Polis, soruşturmanın devam edeceğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.