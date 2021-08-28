Çalıntı araçla Pile’den kaçtık

Suna ERDEN

Gaziköy’de polis memuru Fahri Toklu’nun bıçaklanması olayının ardından tutuklanan İbrahim Ecevit Takımcılar hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Toklu’yu üç yerinden bıçaklayan Gökhan Takımcılar’ın yasa dışı yollardan Rum tarafına kaçtığı kesinleşirken, olay günü onunla birlikte olan ve Akdoğan’da saklandığı evde yakalanan İbrahim Ecevit Takımcılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının polise verdiği ifade açıklandı. Gökhan Takımcılar ile zanlının bıçaklanma olayından bir gün önce araç çaldıkları, olay günü ise o araçla Pile’den Güney Kıbrıs’a kaçtıkları belirtildi. Zanlı Ecevit Takımcılar’ın aracı ve Gökhan’ı güneyde bırakarak, yasa dışı yollardan kuzeye geri döndüğü belirtildi.

Olay yeniden aktarıldı

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada zanlı Takımclar hakkındaki iddiaları aktaran polis, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 17.00’de Gaziköy’de hırsızlık ihbarı üzerine polis memurları Kozal Debreli ve Fahri Toklu’nun olay mahalline gittiğini anlattı.

Polis, İbrahim Ecevit Takımcılar ve Gökhan Takımcılar’ın koşarak kaçmaya çalıştığını belirtti.

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın Fahri Toklu’yu katlanan bıçakla sol göğüs, sırt kısmından ağır yaraladığını, ellerinin muhtelif yerlerinde de kesi oluşmasına neden olduğunu söyledi.

Soruşturma memuru, zanlıların daha sonra polis arabasının anahtarını aldıklarını anlattı.

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın köy sakinlerinden İ.Ç’ye ait aracı alıp, kaçtığını açıkladı. Zanlının çaldığı arabayı Yiğitler Çöplüğü’ne bırakıp, kaçtığını kaydeden polis, aracın aynı gün bulunduğunu ifade etti. Polis, aracın bulunduğu yerde Toklu’yu yaralamakta kullanılan bıçağın bulunduğunu da söyledi.

Polis, olayla ilgili aranan zanlı İbrahim Takımcılar’ın Akdoğan’da tespit edilerek, tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini anımsattı. Polis, zanlının ifadesinde bölgede işlediği hırsızlık suçlarıyla ilgili itirafta bulunduğunu anlattı.

Polis, zanlının ayrıca Gökhan Takımcılar ile birlikte olaydan bir gün önce araç çaldıklarını, olay günü o araçla Pile’den yasal olmayan yolla güneye geçtiklerini itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının güneye gittikten bir gün sonra çalıntı aracı orada bırakarak, kaçak bir şekilde tek başına geri döndüğünü anlattığını söyledi.

Polis, zanlının 4 ayrı suçtan teminata bağlı olduğunu söyleyip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının işlediği suçların ciddiyetine vurgu yapıp, 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.