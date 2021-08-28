Kötü tablo

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün açıkladığı veriler son üç yılda uyuşturucu suçlarında ve ele geçirilen madde miktarındaki artışı gözler önüne serdi.

Son 6 yılda 97 kiloyu aşkın uyuşturucu madde ele geçiren polis, bu miktarın yarısına yakınını son 12 ayda yakaladı.

Verilere bakıldığında, 2015-2018 yılları arasında ele geçirilen uyuşturucu miktarları 13 ile 8 kilo arasında olurken, 2019’da 24, 2020’de ise 27 kiloya çıktı.

15 Ağustos 2020- 27 Ağustos 2021 tarihlerini kapsayan 12 ayda ise 41 kilo 480 gram çeşitli türlerde uyuşturucu, 53 kök kenevir bitkisi ve bin 281 hap ele geçirirken, 391 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Uyuşturucu madde ticareti sınır ötesine geçti

Polis Basın Subaylığı, son bir yıllık dönemdeki ve 2015 ile 2020 yılları arasındaki sürede uyuşturucu suçlarına ilişkin rakamsal verileri paylaştı.

Açıklamada, günümüzün en önemli toplumsal sorunlarından biri olan uyuşturucunun, hem toplumların hem de devletlerin mücadele ettiği öncelikli sorunlar arasında yer aldığına işaret edilerek “Uyuşturucu madde ticaretinin sınır ötesine geçerek uluslararası bir boyut kazandığı günümüzde, bu sorunun birçok toplumun geleceğini tehdit ettiği gözlerden kaçmamaktadır” denildi.

Bu çerçevede Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nün özellikle uyuşturucu madde tacirlerine ve yasa dışı uyuşturucu maddeleri ülkeye sokmaya çalışan kişilere karşı mücadelesini yoğunlaştırdığı açıklandı.

Bu kapsamda Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin 15 Ağustos 2020- 27 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki bir yıllık dönem içerisinde gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili bilgiler şöyle:

Toplamda 41 kilo 480 gram ağırlığında muhtelif türlerde uyuşturucu maddeler ile; 53 kök hintkeneviri bitkisi ve bin 282 adet uyuşturucu madde içeren hap ele geçirildi.

Ayrıca dönem içerisinde; toplam 391 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Bu kişilerin 168’i uyuşturucu madde satışı, 28’i KKTC’ye uyuşturucu madde ithal etme, 7’si hintkeneviri bitkisi ziraatı ve 1’i de uyuşturucu madde üretimi suçuyla itham edildi.

Gençler yoğunlukta

Açıklamaya göre, uyuşturucu suçlarından yakalanan kişilerin yaşları 22 ile 28 arasında yoğunlaşıyor. Polis açıklamasında şöyle denildi:

Uyuşturucu konusunda yakalanan kişilerin son 5 yıl içerisindeki yaş dağılımına bakıldığı zaman; suç işleyen kişilerde özellikle 22 yaşından itibaren büyük bir artış gözlemlendiği; 28 yaşından itibaren ise sayılarda azalma görüldüğü; uyuşturucu maddelerle bağlantılı suç işlemeye başlama yaşının kayıtlarda en düşük 17 olduğu görülüyor.

2015-2020 dönemi

Polis Basın Subaylığı, 2015’ten 2020’ye kadarki 6 yıldaki uyuşturucu suçlarıyla ilgili çizelgeyi de açıkladı.

Verilere göre; 2015 yılında 11 kilo 593 gram uyuşturucu ele geçirildi, 269 kişi tutuklandı.

2016 yılında 13 kilo 219 gram uyuşturucu ele geçirildi, 313 kişi yakalandı. 2017 yılında12 kilo 444 gram uyuşturucu ele geçirildi 409 kişi tutuklandı. 2018 yılında 8 kilo 441 gram uyuşturucu ele geçirildi, 329 kişi yakalandı. 2019 yılında 24 kilo 938 gram uyuşturucu ele geçirildi, 311 kişi tutuklandı.

2020 yılında 27 kilo 240 gram uyuşturucu ele geçirildi, 282 kişi yakalandı.