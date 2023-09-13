Üst düzey katılım oldu

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım himayelerinde düzenlenen "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi" konulu panel Lefkoşa'da yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla dün Concorde Tower’da başlayan panele, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Panel açılışında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, konuşma yaptı. Konuşmaların ardından verilen 15 dakikalık ara sonrasında ise panel başladı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Fırat Purtaş’ın yaptığı panelde, Prof. Dr. İsmail Şahin, Prof. Dr. Hüseyin Işıksal, Doç. Dr. Emete Gözügüzeli ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Gökhan Güler panelist olarak yer aldı.

Panelin açılışında ilk konuşmayı, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek yaptı.

Yıldırım: Önemli bir fırsat

Ak Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olarak katılmasının, tanımayı sağlayacak ve izolasyonları yok etmeyi beraberinde getirebilecek önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Binali Yıldırım, KKTC’nin izolasyonlar ve ambargolara maruz kalmasının asla onaylanamayacak bir konu olduğunu söyleyerek, bu haksızlığa karşı güçlü mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini bu yönde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaklarını dile getiren Yıldırım, adada şehit verildiğini, bedel ödendiğini, gençlere de bunları aktarmak gerektiğini ifade etti.

KKTC’nin gözlemci üye olmasıyla TDT’nin Doğu Akdeniz’de de varlığını teminat altına alacak bir sürecin başladığını dile getiren Yıldırım, üye ülkeler arasında ticaret hacminin gelişmesinin önemine vurgu yaptı.

İpekyolu güzergahının önemine işaret eden Yıldırım, Türkiye’nin bu güzergahı güçlendirmek için gayret gösterdiğini, yatırımlar yaptığını bu eksende yer alan ülkelerle ticareti geliştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Yıldırım, bu fotoğrafın içinde KKTC’nin de bayrağının yerleştirilmesinin ambargoların bir noktada ortadan kalkacağının işareti olduğunu belirtti.

1974’te Barış Harekatı’nda büyük bedeller ödendiğini, karşı tarafın ENOSİS niyetinde değişiklik olmadığını söyleyen Yıldırım, karşı tarafın KKTC’nin eşit egemenliğini Türkiye’nin garantisini yok etme istediğini, bu oyuna gelmeyeceklerini belirtti.

Ak Parti Başkan Vekili Binali Yıldırım, konuşmasının sonunda Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun çalışmalarının memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, tebrik etti.



Yılmaz: KKTC, Türk dünyasına entegre edilmeli

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC’yi ticaretiyle, turizmiyle, eğitim imkanları ve kültürel zenginlik potansiyeliyle Türk dünyasına entegre etmenin yollarını arama vakti olduğunu kaydetti.

Cevdet Yılmaz, Kıbrıs meselesinin Türkiye yüzyılında çözümsüz kalmayacağını da vurgulayarak, “Türkiye yüzyılı aynı zamanda KKTC’nin ve Türk Dünyasının yüzyıldır” dedi.

“KKTC’nin Türk Dünyasına Entegrasyonunu” konu alan "kıymetli ve stratejik" bir toplantıya katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Yılmaz, "Türk dünyasının ayrılmaz parçası olan Kıbrıs Türkünün ambargoları aşması için her platformda gayret gösteren, her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün yanında olan ve bu davayı gönlünde taşıyan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da selamlarını getirdiğini" söyledi.

Geçmişi ve geleceği ile Türk dünyasının parçası olduğunu belirttiği KKTC’nin anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu anımsatan Cevdet, bu kararda emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzenlenen paneli bu anlamda çok değerli bulduğunu da söyleyen Yılmaz, panelden sonuç odaklı, KKTC’de yaşayan insanların ufkunu açan birtakım öneriler çıkmasını temenni etti.

Kıbrıs’ta kalıcı çözümün ancak adadaki gerçekler üzerine inşa edilmesiyle mümkün olduğunu ifade eden Yılmaz, “Adadaki gerçeklerden kopuk olmanın ne denli problemli olabileceğini 18 Ağustos tarihinde insani bir proje olan Pile-Yiğitler yolunun inşaatına fiziki müdahalede bulunan BM Barış Gücü’nün tavrında net olarak gördük” şeklinde konuştu.

Uluslararası yatırımcılar için Kuzey Kıbrıs’ta yatırım iklimini iyileştirmek ve girişimciliğin önünü açmak adına yapısal reformlar ve gerekli altyapı çalışmaları için KKTC’ye destek sağladıklarını anlatan Yılmaz, KKTC temasları çerçevesinde yetkililerle, Türkiye ve KKTC arasındaki İktisadi ve Mali İşbirliği kapsamındaki tüm projeleri de gözden geçireceklerini de belirtti.

Tatar: Ambargolara rağmen pes etmedik

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği, eşit uluslararası statüsü için mücadele verdiğini, zulüm niteliğindeki izolasyon ve ambargolara rağmen pes etmediğini söyleyerek, “Çünkü biz büyük Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anayasal ismiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üyeliğinin milat niteliğinde olduğunu dile getirdi.

TDT ile KKTC’nin yeni bir potansiyel yakaladığını dile getiren Tatar, farklı işbirlikleriyle farklı alanlarda Türk dünyasının oluşturduğu çatı içinde yerlerini alacakların kaydetti.

Ercan Havalimanı’nı gibi bir havalimanı olan bir halkın direk uçuşlara da hakkı olduğunu dile getiren Tatar, halkı, tecritle dünyadan koparmaya çalışan zihniyete kuşkuyla bakmanın doğal olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Türk dünyasına selamlarını ileterek konuşmasını tamamladı.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Prof Dr Fırat Purtaş moderatörlüğündeki panele geçildi.

Panelde konuşmacı olarak Prof Dr İsmail Şahin, Prof Dr Hüseyin Işıksal, Doç Dr. Emete Gözügüzeli ve Gökhan Güler yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023, 09:27