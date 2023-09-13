‘Zamanı geldi’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 6 Eylül 2023 tarihinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektupta, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili bir temsilci atama konusunda hareket etmesi gereken zamanın geldiği mesajını vurguladığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi “Temsilci Atanmasının Vakti” başlığıyla yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in mektupta temsilci atanmasının açıklanması için en uygun zamanın, BM Genel Sekreterinin iki liderlerle yapacağı bir üçlü görüşmenin ardından olacağını savunduğunu da aktardı.

Gazete 6 Eylül tarihli mektubun Hristodulidis tarafından “Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin müzakere sürecinin canlanmasına ilişkin devam eden çaba ve kapsamlı bir çözüm perspektifi, aynı zamanda müdahil tarafların tümünün BM Genel Kurulu dolayısıyla New York’ta bulunacak olması ve yeniden etkileşime geçme fırsatıyla bağlantılı olarak gönderildiğini” de belirtti.

Hristodulidis’in mektupta BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla devam eden ilgisi, aynı zamanda Rosemary DiCarlo ile Miroslav Jenca’nun müzakerelerin yeniden başlaması gidişatına yönelik gösterdikleri çabayla ilgili teşekkürlerini sunduğunu da kaydeden gazete, Hristodulidis’in sözlerini şu şekilde sürdürdüğünü iletti;

“Geçen Mart ayında Brüksel’deki görüşmemizde aynı zamanda Dışişleri Bakanımın geçen Temmuz New York’taki görüşmesinde sizinle paylaşma fırsatı bulduğum üzere, Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarında tanımlandığı üzere siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu ve kapsamlı çözümüne, aynı zamanda çözüme ilişkin çabaların Crans Montana’da kaldığı noktadan devam etmesine tamamen bağlı kalmaya devam ediyorum.”

Hristodulidis mektupta “Kıbrıs’la ilgili olarak Crans Montana’da gerçekleştirilen toplantının başarısızlıkla sonuçlanmasının 6 yıl sonrasında, müzakere sürecinin tekrar rayına oturmasının ve uzayan çıkmazın son bulmasının zamanının geldiğini” de öne sürdü.





Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2023, 09:34