Kriz etkiledi

Romanya hava yolu şirketi Blue Air'in, Güney Kıbrıs’taki uçuşlarını ekonomik nedenlerden dolayı durdurduğu belirtildi.

Politis gazetesi, Blue Air’in geçen yıl Ocak-Eylül ayları arasında Larnaka-Bükreş hattında 45 bin yolcu taşıdığını yazdı.

Habere göre, Hermes Airports yetkilisi Maria Kurubi yaptığı açıklamada, bu kararın şu an bir seferi etkilendiğini işaret ederek, gelecek haftaki 3 seferin gerçekleştirilmesi için de yoğun çaba sarf edildiğini kaydetti.

