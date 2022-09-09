Romanya hava yolu şirketi Blue Air'in, Güney Kıbrıs’taki uçuşlarını ekonomik nedenlerden dolayı durdurduğu belirtildi.
Politis gazetesi, Blue Air’in geçen yıl Ocak-Eylül ayları arasında Larnaka-Bükreş hattında 45 bin yolcu taşıdığını yazdı.
Habere göre, Hermes Airports yetkilisi Maria Kurubi yaptığı açıklamada, bu kararın şu an bir seferi etkilendiğini işaret ederek, gelecek haftaki 3 seferin gerçekleştirilmesi için de yoğun çaba sarf edildiğini kaydetti.
Kriz etkiledi
Blue Air, Larnaka uçuşlarını durdurdu
Romanya hava yolu şirketi Blue Air'in, Güney Kıbrıs’taki uçuşlarını ekonomik nedenlerden dolayı durdurduğu belirtildi.
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