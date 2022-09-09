banner564
banner556

Kriz etkiledi

Blue Air, Larnaka uçuşlarını durdurdu

Kriz etkiledi

Romanya hava yolu şirketi Blue Air'in, Güney Kıbrıs’taki uçuşlarını ekonomik nedenlerden dolayı durdurduğu belirtildi.
Politis gazetesi, Blue Air’in geçen yıl Ocak-Eylül ayları arasında Larnaka-Bükreş hattında 45 bin yolcu taşıdığını yazdı.
Habere göre, Hermes Airports yetkilisi Maria Kurubi yaptığı açıklamada, bu kararın şu an bir seferi etkilendiğini işaret ederek, gelecek haftaki 3 seferin gerçekleştirilmesi için de yoğun çaba sarf edildiğini kaydetti.
 

YORUM EKLE
Gönder

banner464

banner465