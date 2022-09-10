Kralın ilk günü

İngiltere Kraliçe'si II. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı, 96 yaşında ölümüyle sona erdi. Kraliyet yasası gereği, Kraliçe'nin ölümüyle, dört çocuğundan en büyüğü olan 73 yaşındaki Prens Charles ", "Kral Üçüncü Charles" adını alarak tahta çıktı.

Charles, İngiltere tarihinin en uzun süre taht bekleyen veliahttı oldu. Annesi kraliçe olduğu günden beri tahtın varisi olan Charles, kral olmak için 70 yıldan fazla bekledi. İngiltere'nin tahta çıkan en yaşlı hükümdarı oldu. Charles'ın tahta çıkışıyla Camilla da kraliçe oldu.

Büyük bir kalabalık karşıladı

İngiltere'nin yeni Kralı 3. Charles, Kral olarak ilk kez ulusa seslendi. Kral Charles, ulusa sesleniş konuşması öncesinde, annesinin hayatını kaybettiği İskoçya'dan Londra'ya döndü.

Charles'ı, Buckingham Sarayı'nda büyük bir kalabalık karşıladı. Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, kalabalığın arasında yürüdü, tebrikleri kabul etti.

Kalabalıktan "Tanrı Kralı korusun" tezahüratları yükseldi. Binlerce kişi gün boyu sarayın önüne çiçekler bıraktı.

Annesini andı

Konuşmasına annesine olan sevgisiyle başlayan Charles, Kraliçe Elizabeth gibi hayatının geri kalanını "halkına hizmete" adayacağını söyledi.

Kral Charles, konuşmasında, annesinin 1947'de 21. doğum gününde Güney Afrika'nın Cape Town kentinde İngiliz Milletler Topluluğu'na hayatını adamaya söz verdiğini belirtti.

Charles, annesi tahta geçtiğinde, İngiltere ve dünyanın hala İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarıyla baş etmekte olduğunu, son 70 yılda büyük ilerleme kaydedildiğini anımsattı.



William, Galler prensi oldu

17 yıl önce evlendiği Camilla'nın Kraliçe olarak halka hizmet etmeye devam edeceğini belirten Kral 3. Charles, oğlu ve varisi William'ın da Cornwall Dükü olarak kendisinin yerine geçtiğini söyledi. Charles, Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve eşi Meghan Markle'a ise sevgilerini iletti.

