Duyarsızlık ve sorumsuzluk

Tatillerde özellikle ailelerin uğrak yerlerinden biri olan Boğaz Piknik Alanı’nın kamuya açık kısmı yine çöplüğe döndü.

Etrafa atılan şişeler ve çöpler üzen görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Keyifli vakit geçirmek için piknik alanına giden ancak geride çöpünü bırakan duyarsız kişiler, doğayı kirletti.

Piknik alanında çöp konteynerleri olmasına rağmen çevrenin çöplerle dolu olması duyarsızlığın boyutunu gözler önüne serdi.

Ağaç diplerinde, yeşil alanlarda, piknik masalarının etrafında biriken çöpler aileleriyle güzel bir gün geçirmek için Boğaz’a gidenleri üzdü.

Diyalog’a ihbarda bulunan vatandaşlar, “çevremize karşı duyarlı olalım” çağrısında bulunurken, bölgede daha fazla denetim yapılması gerektiğini belirtti.

