Üstel taraftarları devrede

Özel jet konusunda topa tutulan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel’in görevden alınabilecğine yönelik dedikodular, Üstel taraftarlarını hareketlendirdi. Girne’den konvoy olup gelen bir grup UBP’li, önce Başbakanlık’a gitti ve burada Başbakan Ersin Tatar ile görüşmek istedi.

Ancak Başbakan’ın Köşklüçiftlik’teki genel merkeze gittiğini öğrenen Ünal Üstel taraftarları bu kez de soluğu UBP Merkez binası önünde aldı.

Üstel’e desteklerini göstermek için Başbakan ile görüşmek isteyen Üstel taraftarlarının parti önündeki bekleyişi sürerken, bir grup partili Tatar ile görüştü. Daha sonra kalabalığın yanına giden Tatar, "Bizim demokrasi anlayışımıza göre herkesin görüşlerini almamız gerekiyor. Beni ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Her zaman birlik içerisindeyiz. Şimdi toplantımız vardır ona girmemiz gerekiyor” dedi.

Tatar desteklerinden dolayı herkese teşekkür etti.