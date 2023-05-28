Geri adım yok

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası(KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), yarın tüm okullarda grev ve Meclis önünde eylem yapacağını açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptıkları ortak açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmeni itibarsızlaştırmaya çalıştığını savunarak, "öğretmenin onur ve haysiyeti ile oynandığı için; nitelikli eğitim, donanımlı okul ve güvenli binalar için, öğretmenin emeğine, bilime değer veren bir sistem kurmak için; bilgi, potansiyeli, becerisi olan gençler işsizken, Türkiye’den öğretmen getirilmesine karşı durmak için" eyleme katılma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, yarın tüm okullarda 08.30-12.00 saatleri arasında grev ve Cumhuriyet Meclisi önünde saat 10.30’da eylem yapılacağı kaydedildi.

Çavuşoğlu’na istifa çağrısı yapıldı

Öte yandan KTOEÖS, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun toplumu yanıltmaktan vazgeçmesini isteyerek, istifaya çağırdı.

Nazım Çavuşoğlu'na bazı sorular yönelten KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“1. Geçtiğimiz yıl münhal edilen branşlarda yüzlerce genç öğretmen adayı beklerken TC’den gönderilen öğretmenlerin bu gençlerin yerine istihdam edilmesi vatana hizmet mi? İhanet mi?

2. Yüzlerce iş, aş bekleyen genci ülkesinden göçe zorlayan bu anlayış işbirlikçilik mi? Yurtseverlik mi?

3. Alınan bu talimatın karşılığında bir menfaat var mı?"

