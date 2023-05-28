Chevron kararsız

Rum Yönetimi, ‘Münhasır Ekonomik Bölgede’ (MEB) yer alan “Afrodit” yatağının işletmecisi Amerikan Chevron şirketine ‘öncelikli konuları’ aktardığı bildirildi. Rum Yönetimi, çıkacak gazın bir kısmını elektrik üretiminde kullanmak istediğini Chevron yetkililerine iletti.

Alithia gazetesinde ‘Chevron Net Bir Yanıt Vermedi’ başlığıyla yer alan habere göre; Rum lideri Nikos Hristodulidis, önceki gün Chevron yetkilileriyle bir araya geldi. Görüşmede, Afrodit yatağından çıkacak gaz konusu ele alındı.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiyu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, elektrik üretilmesi amacıyla Rum Yönetimine Afrodit yatağından doğal gaz tedarik edilmesi olasılığının, dün Chevron şirketiyle yapılan görüşmede ele alındığını söyledi.

Papanastasiyu, şirketin Afrodit yatağıyla ilgili bir ön kalkınma programı ortaya koyduğunu, bunun önümüzdeki günlerde inceleneceğini ve bunun Rum Yönetiminin isteyip istemediği bir şey olduğuna karar verileceğini belirtti.

Elektrik üretilmesi amacıyla Rum Yönetimine Afrodit yatağından doğal gaz tedarik edilmesi gerekliliğini belirttiklerini, şirketin ise bunu reddetmediğini ve bunun incelenebilecek planlardan biri olarak görüldüğünü dile getiren Papanastasiyu, yarın bir çalıştay düzenleneceğini ve Chevron’un da bu çalıştaya katılacağını ifade etti.

Cassulo’ya, önceliklerinin, düşük maliyetli doğal gazdan elektrik üretilmesi ve bunu Güney Kıbrıs’taki elektrik fiyatına yansıtılması için, iç piyasada kullanılması amacıyla Rum Yönetimine doğal gazın ulaşması olduğunu izah ettiklerini dile getiren Papanastasiyu, kendisinin şahsen Afrodit yatağıyla ilgili kalkınma planını görmediğini ve bunu önümüzdeki günlerde görüp değerlendireceklerini belirtti.

İsrail’e öneri sunuldu

“İshai” yatağı konusunda İsrail’le yapılan görüşmelerde herhangi bir gelişme olup olmadığının kendisine sorulması üzerine ise, Rum tarafının bununla ilgili yorumlarını ortaya koyduğunu ifade eden Papanastasiyu, 14-15 Haziran’da yapacakları ziyaret sırasında ön yorumları almak için bunun iki hafta önce İsrail’e sunulduğunu söyledi.

Bunun esas tartışma konuları olacağına inanmadığını da dile getiren Papanastasiyu, bunun yerine İsrail MEB’inden başlayıp Rum MEB’ine uzanacak boru hattıyla ilgili bir tartışma olacağını ifade etti.

Chevron yetkililerinin, görüşmede, Güney Kıbrıs’ın önerisine olumlu yaklaşıp yaklaşmadıklarının kendisine sorulması üzerine ise “gerçekten olumlu olduklarını” söyleyen Rum bakan, şirketin yarın yapılacak çalıştayda ne söyleneceğini duymayı ve diğer şirketleri dinlemeyi istediğini ifade etti.

Afrodit yatağındaki bulguların olumlu bir yönde olup olmadıklarının sorulması üzerine ise, bulguları bilmediğini söyleyen Papanastasiyu, şirketin aklında muhtemelen A3 sondajından bir şeyler olduğunu dile getirdi.

Ortada 4,2 milyar ayak küplük bir gösterge olduğunu dile getiren Papanastasiyu, A3 hedefindeki sondajın, Afrodit’in merkez kısmına odaklanmasından ötürü, bunu teyit edeceğini veya yatakta gerçekten ne olduğu konusunda daha iyi bir gösterge vereceğini dile getirdi.

Papanastasiyu, başka bir soruya verdiği yanıtta ise, tek yanlı olarak ilan edilen Rum MEB’inin ExxonMobil şirketinin çok ilgisini çektiğini ve şirketin bölgede, üstlendiği yeni kısım olarak, muhtemelen 5’inci parselde sondaj yapma düşüncesi olduğunu ifade etti.