2 Haziran’a kadar açık

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Azerbaycan’ın bağımsızlığının 105’inci yılı onuruna düzenlediği, 54 Azerbaycan sanatçısının eserlerinden oluşan “Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi”; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve KKTC Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi Başkanı Orhan Hasanoğlu’nun katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 444’üncü sergisi, 2 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Cumhurbaşkanı Tatar sergi açılışında yaptığı konuşmada, KKTC’nin önde gelen üniversitelerinden Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi’nin açılışında bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, 105 yıl önce Azerbaycan’ın bir Türk devleti olarak bağımsızlığını kazanmasını kardeş devlet olarak KKTC’de bir sergi açılışıyla kutlanmasının önemini belirtti.

Açıklamaya göre, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 50 binin üzerindeki sanat eserini bir araya getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türk dünyasında bu kadar büyük bir koleksiyonu tek çatı altında toplayan tek müze olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde olması bizim için büyük bir gurur” dedi.

Sürdürülen çalışmalarla Kıbrıs Türklerinin dünyada hak ettiği yere varacağına inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sanatçıları kutlayarak başarılı çalışmalarının devamını diledi.

