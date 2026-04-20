‘Kuru Çeşme’ karıştı

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde Kuru Çeşme Sokak’ta meydana gelen olayda A.K. (E-22) ile İ.K. (E-22) arasında çıkan bıçaklı kavga yaralanmayla sonuçlandı. Olayla ilgili her iki taraf da tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Polis, olayın 19 Nisan 2026 tarihinde saat 04.15 sıralarında Surlariçi Kuru Çeşme Sokak’ta meydana geldiğini söyledi. Polis, A.K. ile İ.K.’nin henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladıklarını ve tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü belirtti.

Polis, tarafların kavga sırasında karşılıklı olarak birbirlerinin vücudunun çeşitli yerlerine vurmak suretiyle darp ettiklerini ifade etti. Polis memuru; kavga esnasında İ.K.’nin A.K.’nin sağ eline vurması sonucu sağ el tarak kemiğinin kırılmasına neden olduğunu aktardı.

Polis, A.K.’nin ise 22 santimetrelik bıçağı İ.K.’nın sol bacak baldırına iki kez sokup çıkarmak suretiyle yaraladığını söyledi.

Polis, yaralanan her iki şahsın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi altına alındığını belirtti. Polis, İ.K.’nın tedavisinin ardından “vahim zarar, darp, kavga ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını, A.K.’nin ise “yaralama, darp, kavga ve rahatsızlık” suçlarından tutuklandığını kaydetti.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, alınması gereken ifadeler bulunduğunu ifade ederek zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmasına, İ.K.’nın ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

