Heyet üyelerinin sayısı kısıtlandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında, Cenevre’de yapılacak olan beşli konferans sürecinin nasıl olacağının kesinleştirildiği iddia edildi.

Politis gazetesi, Lute’un gerçekleştirdiği görüşmelerde, Cenevre’deki konferansın nasıl gerçekleşeceğine ilişkin ayrıntıları büyük oranda netleştirdiğini belirtirken tüm sürecin Korona virüs salgını sebebiyle uygulanan kısıtlamalar çerçevesinde olacağını vurguladı.

Lute’un dün bir saate yakın süren görüşmesinin büyük bölümünde Anastasiadis ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüştüğünü ve şu ana kadar elde edilen bilgilerin, beşli konferansın hedefinin ve oluşumunun değişmediği yönünde olduğunu aktaran gazete, Türkiye’nin AB’yi müzakere masasında istemediği sürece aksinin olmasının pek mümkün görünmediğinin altını çizdi.

Beşli konferansın pandemi kuralları çerçevesinde yapılacağını, konferansın ilk gününde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, tarafların temsilci heyetlerine, 1+10 kişi olacak şekilde akşam yemeği-kokteyl vereceğini öne süren gazete, ertesi gün tarafların ilk görüş alış verişinde bulunmak amacıyla bir araya gelmelerinin beklendiğini aktardı.



Gazete, buna paralel olarak “bazı tarafların birbirleriyle temaslarda bulunmalarının” da söz konusu olabileceğini belirtirken, günün ilerleyen saatlerinde Guterres’in tarafların heyetleriyle ayrı ayrı görüşmesinin beklendiğini öne sürdü.Guterres’in Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarıyla ayrı ayrı görüşmek de istediğini ve ikinci günün sonunda tüm heyetlerin yeninden görüşme gerçekleştireceklerini belirten gazete, tüm bu temasların salgın sebebiyle 1+4 şeklinde olacağını vurguladı.

Kimler gidecek?

Haberde, Anastasiadis’e eşlik edecek heyette; Kıbrıslı Rum müzakereci Andreas Mavroyannis, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Diplomatik Büro Şefi Kiriakos Kuros, Ulusal Konsey sekreteri Pandelis Pandelidis ve ELAM’ın dışındaki siyasi partilerin başkanlarının yer almasının beklendiği ifade edildi.

Kıbrıs sorununa ilişkin oluşturulan hukuk komitesinin üyesi olan dört avukat ile Anastasiadis’in yakın çalışma arkadaşları Yoannis Kasulidis ve Panayotis Dimitriu’nun da Cenevre’ye gideceklerini belirten gazete, hukukçu grubuyla toplantılar gerçekleştiren Tumazos Çelebis ve Tasos Conis’in de Cenevre’ye gitme ihtimallerinden de söz etti.

Gazete, haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın dün Lute’la yaptığı görüşme sonrasındaki açıklamasını ve “50 yıl süren sonuçsuz müzakereler sonrasında ilk kez yeni bir şey söyleyecekleri” şeklindeki sözlerini okuyucusuna aktardı.