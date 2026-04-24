Uyuşturucu ve El bombası !

Suna ERDEN

Lefkoşa’da devriye halinde bulunan Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen J.B.A’nın (E-25) üzerinde 3 gram hintkeneviri bulundu.

J.B.A’nın Taşkınköy’de E.C.A.O.(E-21) ile birlikte kaldıkları evde yapılan aramada ise, yaklaşık bir gram hintkeneviri, eğitim tipi savunma sınıfı el bombası, bir mermi çekirdeği ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan iki öğütücü bulundu.

Yapılan muhaceret kontrollerinde Nijerya uyruklu her iki zanlının ülkede ikamet izinsiz olarak kaldıkları tespit edildi.

Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 21.30 raddelerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Mehmet Akif Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen ve şüpheli hareketler sergileyen J.B.A.’nın durdurulduğunu söyledi. Polis memuru; yapılan üst aramasında, zanlının giymekte olduğu eşofmanın cebinde naylona sarılı vaziyette yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Mermi de ele geçirildi

Polis, zanlının, E.C.A.O. ile birlikte kaldığı Taşkınköy’deki ikametgahta saat 22.20-23.00 saatleri arasında arama yapıldığını ifade etti.

Polis, yapılan aramada, yatak odasında bulunan komodin çekmecesi üzerinde foil kağıdına sarılı vaziyette yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare alındığını kaydetti.

Yine aynı yatak odasında bulunan ahşap dolap çekmecesi içerisinde bir adet mermi çekirdeği, televizyon ünitesi üzerinde eğitim tipi savunma sınıfı el bombası ve yatak üzerinde plastik öğütücünün bulunarak emare alındığını kaydeden polis, E.C.A.O.’nun yatak odasında metal öğütücünün tespit edildiğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrollerinde J.B.A.’nın 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren bin 563 gün, E.C.A.O.’nun ise 29 Kasım 2023 tarihinden itibaren 875 gün süreyle yetkili makamdan izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirten polis, zanlıların yapmış oldukları beyanların araştırılacağını, ele geçirilen emarelerin analize gönderileceğini ifade ederek, 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme; zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

