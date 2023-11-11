Üzücü bir olay

Lefkoşa’da dün aile içi yaşanan olayda bir kişi yaralanırken, baba-oğul tutuklandı.

Olayda yaralanan Adem Ozansoy’un kardeşi Serkan Ozansoy ve babası Ozan Ozansoy tarafından bıçaklandığı belirtildi.

Tutuklanan Serkan Ozansoy ve Ozan Ozansoy dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, baba-oğul zanlılar hakkındaki olguları aktardı.

Polis, olayın 10 Kasım 2023 tarihinde, saat 11.15 sıralarında, Küçükkaymaklı bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlıların eve gelmesini istemedikleri gerekçesiyle Adem Ozansoy’un vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini belirtti.

Polis memuru, bu esnada Serkan Ozansoy’un, Adem Ozansoy’un başına bıçakla vurduğunu, Ozan Ozansoy’un ise koltuk altından bıçakla yaraladığını söyledi.

Polis, zanlıların olay yerinde yakalandığını, Adem Ozansoy’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Baba-oğul diğer aile ferdini suçladı

Polisin ardından söz hakkı alan zanlılardan baba Ozansoy, oğlunun kendisine saldırdığını, başını beton zemine vurduğunu söyledi.

Serkan Ozansoy ise “Babamım bir kolu yok. Abim babama saldırınca onu kurtarmak için müdahale ettim. Yoksa babamı öldürecekti” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.