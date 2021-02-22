Denktaş’ın yanında hep o vardı

Kıbrıs Türk basınına uzun yıllar hizmet veren, merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da özel fotoğrafçılığını yapan Erdal Gökhan 77 yaşında hayata veda etti. Gökhan’ın önceki gün rahatsızlanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Gökhan, tüm müdahalelere rağmen dün sabah yaşamını yitirdi.

Erdal Gökhan kimdir?

22 Mart 1944’te Limasol’da doğan Erdal Gökhan, ortaokul sıralarında iken 1976 yılına kadar Bozkurt Gazetesi’ne Limasol muhabiri olarak haber ve fotoğraf hizmeti vermişti. 1974 yılında Hürriyet Gazetesi’nin temsilcisi olarak işe başlayan Gökhan, 1976 yılında da Türk Ajansı’nda foto- muhabir olarak görev almıştı. Erdal Gökhan daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın özel fotoğrafçılığı görevine getirilmişti.

