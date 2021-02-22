‘Basından öğrendik’

Turizm ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Ali Pilli’nin Sağlık Bakanlığı görevinden alındığını basından öğrendiğini ifade etti. tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Ataoğlu, yaşanan sürecin UBP ukdesinde olan bir durum olduğunu söyledi.

“Üçlü hükümet ortağı olarak durumu basından öğrendiğimi açıkça ifade etmek isterim” diyen Ataoğlu, her ne kadar Pilli’nin görevden alınması UBP’nin iç meselesi olsa da hükümeti oluşturan tüm ortaklar halkın beklentilerine göre hareket etmelidir” dedi.

Ataoğlu şunları söyledi: “Hükümeti kurarken elimizi taşın altına koyup halkın derdine çare olacağız demiştik. Önümüzdeki dönemde elimizi taşın altına koyarak, insanların sorunlarına çare olmamız lazım. Bu bilinç içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Kendi içimizdeki hesaplaşma halka mal edilmemelidir. İnsanlarımızın beklenti içerisinde olduğu bir dönemde tüm hükümet ortaklarının bu şekilde hareket etmesi şarttır.”

Ataoğlu, turizmde açılım süreciyle ilgili de 1 Nisan 2021 tarihinin konuşulduğunu ancak ülkedeki aşılanma oranına göre adım atılacağını söyledi. Ataoğlu, “Belli bir oranda insanın aşılamasından sonra dışa açılım olabileceğini söylemek lazım. Bu süreçten sonra Sağlık Üst Kurulu’nun belirleyeceği şartlarla açılım olabilir” dedi.