Hristos hayatını kaybetti

Limasol’da uyuşturucu ticareti yapan üç kişi arasındaki pazarlığın kanlı hesaplaşmaya dönüştüğü 58 yaşındaki Hristos Siakos isimli kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre; 58 yaşındaki Hristos Siakos 28 yaşındaki oğluyla sabah 04.40 sularında 33 yaşındaki bir şahısla uyuşturucu madde alış verişi yapmak amacıyla buluştu.

Şahısların aralarında anlaşmazlık çıktığı ve kavgaya tutuştuklarını aktaran gazete, şahıslardan 58 yaşındaki Siakos’un kavga sırasında yere düştüğünü, kalkmaya çalışırken ise 33 yaşındaki şahıs tarafından araçla ezilerek 10 metre sürüklendiğini yazdı.

Siakos hastanede hayatını kaybederken, polis tarafından yakalanan 33 yaşındaki şahsın hiçbir suçlamayı kabul etmediği vurgulandı.