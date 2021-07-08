Tüm ekipler seferber

Girne Belediyesi ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle kent genelinde temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Oluşturulan farklı ekiplerle birlikte tüm cadde ve sokaklarda çalışmalara başlayan ekipler, kesintisiz bir şekilde belirlenen planlar dâhilinde temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Periyodik temizlik hizmetlerinin yanında cadde, sokak ve kaldırımlarda temiz bir ortam sağlamaya çalışan Girne Belediyesi temizlik ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanında, şehir genelinde de temizlik çalışmaları yapıyor.

Girne Belediyesi ekipleri boş alanlarda park ve bahçelerde kurumuş otları yangın tehlikesine karşı rutin bir şekilde iş makineleriyle biçerek yangına karşı kontrollü şekilde tedbir alıyor. Küçük yangınların büyük felaketler getirebileceğini vurgulayan yetkililer, boş arsa ve arazilerdeki otların temizlenmesi yetkililere bilgi verilmesi çağrısında bulundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, temizlik çalışmalarının kentte her gün devam ettiğini ifade ederek, özellikle yaz aylarında olası yangın tehlikesin karşı çalışmalarını artırdıklarını ve kente güzel bir görüntü kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Güngördü, artan vakalara dikkat çekti

Öte yandan Girne Belediyesi Başkanı Nidai Gündördü halkı artan Covid-19 vakalarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Güngördü açıklamasında, “Son günlerde hızla yükselişe geçen salgın ile ilgili bulaşın önlenmesi için keskin tedbirler herkes tarafından alınmalıdır” dedi.

Ülke genelinde artış gösteren ve tüm dünya genelinde de etkisi süren covid-19 salgını ile ilgili herkesin önlem almasının yaşamsal olduğunu kaydeden Güngördü, şöyle devam etti:

“Eğlence mekânlarının ve Turizmin kalbi, Liman şehrimiz Girne’mizdeki sosyal hareketliliğin artması ve büyük oranda sınırlamaların kaldırılmasıyla günlük sosyal ve ekonomik döngünün hızlanmasına paralel olarak vaka sayılarındaki artış, hepimizin dikkate alması gereken ciddi bir noktadır.

Belli ki covid virüsü etkinliğini halen korumakta, çeşitli varyantlar ile de insan hayatı için tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü ile Bilim Dünyasının önemle vurguladığı; aşı uygulamasının tüm toplum genelinde tamamlanması hususunun bizler de arkasındayız. Covid-19 pandemisi ile ilgili alınması gereken önlemler ise halen geçerlidir; maske, mesafe, hijyen.

Kuralların herkes tarafından eksiksiz yerine getirilmesi, aşılanmış bireylerimiz de dahil olmak üzere, bu kritik süreçte oldukça önemlidir. Çünkü gerek ekonomik gerekse sosyal anlamda yeni bir kapanma sürecini daha kaldırmayız.”