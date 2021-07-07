Anlamlı mesaj

Ömer KADİROĞLU

Girne Belediyesi bünyesinde oluşturulan Gençlik Platformu, Boğaz Piknik Alanı’nda “Çöp Bizim Sorumluluk Kimin?” sloganıyla çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.

Çatalköy’ü Geliştirme ve Kültür Derneği (ÇADER) ve çevreye duyarlı “Take Action” grubundan gençlerin katıldığı etkinlikte, atıklar toplanarak sınıflandırılıp ayrıştırıldı.

Dörtlü gruplara dağılan gençler bu çalışmada veri toplama işlemi de yaptı.

Girne Gençlik Platformu, sokakta yaşayan hayvanlar için yanlarında mama da getirerek, Altın Patiler Derneği’ne bağışta bulundu.

Gençler, etkinlikte, herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya ve sorumluluk almaya çağırdı.

Etkinliklerde toplanan kitaplar da yaz sonunda ihtiyaçlı kişi ve kurumlara bağışlanacak.

Hep birlikte harekete geçmeliyiz

Take Action üyesi Erna Yurtdaş etkinlikle ilgili konuşarak, “Daha temiz bir Kıbrıs için umudumuzu kaybetmemeli, hep birlikte harekete geçmeliyiz” dedi.

Gençlik Platformu Temsilcisi Hazay Say Ötün de, Gençlik Platformu adına konuşarak, “çevre kirliliği ile ilgili sorumluluğun herkese ait olduğuna” vurgu yaptı.

Etkinliğe destek veren ÇADER üyesi Irene Raab Marancos da, “Gençlerle bu organizasyonları gerçekleştirmek bize ümit veriyor. Burada sadece çöp toplamadık aynı zamanda çöplerin ayrıştırılması konusunda da farkındalık yarattık” dedi.

Güngördü: Piknik alanının kontrolü bize verilebilir

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise, Boğaz Piknik Alanı’nda yaratılan çevre sorununun yıllardır sürdüğünü hatırlatarak, şunları kaydetti:

Yapılan bu etkinlik geri dönüşüm konusunda atık maddelerin yeniden kazandırılması ile ilgili yapılacak olan çalışmaların ilk adımıdır. Boğaz Piknik Alanı’ndan çıkarılan çöpler bize araştırma yapmak için veri toplamamızı sağlayacaktır. Çıkan veriler sonucunda nelerle karşılaşacağımızı bilip ona göre yol haritamızı belirleyeceğiz. Orman Dairesine bağlı olan Boğaz Piknik Alanı’nın daha önce de talep ettiğimiz gibi Girne Belediyesi’nin kontrolüne verilmesinin tekrar gündeme gelmesini ve buraya piknik yapmaya gelen insanları güzel, temiz bir ortamla karşılamak isteğimizi her zaman söyledik. Girne Belediyesi Gençlik Platformu’na Sosyal İşler Şubesi’ne ve katkı koyan tüm herkese teşekkür ederim.