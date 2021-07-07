Gören yok mu?

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Suriçi bölgesini çevreleyen tarihi hisarlar otlarla kaplandı. Bakımı ve temizliği yapılmayan hisarlarda geçtiğimiz Haziran ayının sonlarında kuru otların tutuşmasıyla yangın çıkarken, Suriçi sakinleri, yetkililerin gerekli önlemi almasını talep ediyor. Tarihi değerlere yeterince önem verilmediğini ifade eden bölge halkı, bunun hem ülke imajına zarar verdiğini hem de yangın riskini artırdığını ifade etti. Diyalog’a konuşan Suriçi sakinleri, bölgenin turistlerin uğrak yerlerinden biri olduğunu dile getirerek, gerekli bakımın ve temizliğin en kısa zamanda yapılması gerektiğini dile getirdi. Kavurucu sıcakları yaşadığımız bugünlerde, yangın tehlikesine dikkat çeken bölge sakinleri, “Çok kısa süre önce surlardaki kuru otlar tutuşmuş ve bir yangın meydana gelmişti. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ve rüzgârın şiddetinin az olması büyümesini önlemişti. Ancak bu otlar temizlenmezse yangın riski ortadan kalkmaz” dedi.