Vatandaş Meclise tepkili

Ömer KADİROĞLU

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, nisap düştüğü için yarım kalan pazartesi günkü toplantısını tamamlayamadan dün tatile girdi.

Meclisin önümüzdeki ekim ayına kadar tatile girmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçilirken, 3 ay süreyle tatile çıkılmasını doğru bulmadıklarını ifade eden vatandaşlar, “Yaz tatilini 20-25 gün erteleseler ya da 3-5 gün bir tatil yapıp ülke sorunları ile ilgilenmek için görevlerine dönseler daha iyi olur” görüşünü ortaya koydu.

Ne dediler…?

Cengiz Miralay

“Siyasilere güvenimiz kalmadı. Mecliste toplanabildikleri günlerde takip ediyorum. Zaten çok fazla da toplanamıyorlar. Her gün nisap sorunu yaşanıyor ve son dakika telefonla birilerini getirtip nisap sağlamaya çalışıyorlar. Bu işleyişten memnun değiliz. Meclis tatile girdi ve umarım tatilden döndüklerinde daha iyi bir performansla çalışırlar.”

Erdinç Ankaralı

“Siyasilere hiç güvenmiyorum. Yaptıkları hiçbir şey yok, bir icraat göremiyoruz. Mecliste sürekli kavgalar yaşanıyor ve yakışmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Meclis işleyişinden memnun değilim. Muhalefetin görüşlerini dinleyen söylediklerine kulak veren kimse yok. Bunun üzerine Meclis bir de tatile girdi. Yaz tatilini 20-25 gün erteleseler ya da 3-5 gün bir tatil yapıp ülke sorunları ile ilgilenmek için görevlerine dönseler daha iyi olur. Biz de tatil yapmak istiyoruz ancak çalışmamız gerekiyor. Bana göre çalışması gereken Meclisin de uzun tatile çıkmasını doğru bulmuyorum.”

Abdur Özlatif

“Siyasiler memleketi yönetemiyorlar ve hepsine puanım sıfırdır. Meclisin işleyişinden memnun değilim. Bir türlü toplanamıyorlar, toplandıkları zaman da ancak kavga ediyorlar. Böylesi bir süreçte Meclisin tatile girmesi kesinlikle kabul edilir değildir. Memleket bu kadar kötü günler geçirirken Meclistekiler keyif derdinde.”

Günay Kılgın

“Siyasilerin hepsi halkı kandırıyor. Yapacağız dedikleri hiçbir şeyi yapmadılar ve toplum refahı için çalışmıyorlar. Arada çalışanlar da var, onların haklarını yemiyorum ancak büyük ölçüde vekil çalışmıyor. Böylesi bir süreçte bir de tatile girdiler ve bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bence Meclistekiler bu tatili hak etmediler. Biz de istiyoruz tatil yapalım ancak böylesi bir zamanda tatili kimse düşünmez. Hâlbuki Meclisi açık tutup halk için çalışsalardı da sonra gider tatillerini hak ettiklerinde yaparlardı.”

Satı Uslu

“İnsanlar her geçen gün fakirleşiyor ve bunun nedeni ülkeyi yönetemeyen siyasilerdir. Mecliste her gün kavga ediyorlar ancak halk için kimse çalışmıyor. Bu bayağı sıkıntılı bir durumdur ve bedelini halk olarak ödüyoruz. Böylesi biz zamanda Meclisin tatile girmesi kabul edilir olmasa da en azından kavgalarını duymayacağız diye bir de iyi yönü vardır.”

Hasan Çobanoğlu

“Mecliste sürekli tartışmalar var, bir şey üretmiyorlar boş boş konuşuyorlar. Pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor ve bunların giderilmesi için çalışması gereken Meclisin tatile girmesi doğru değildir.”

Hüseyin Altaş

“Meclisi zaman zaman takip ediyorum ve orada sürekli kavga ediyorlar. Bu kavgaları toplum için değil de kendi çıkarları için yapıyorlar. Çok sancılı günlerden geçiliyor ve böylesi bir süreçte Meclisin tatile girmesi kesinlikle doğru değildir. Bu tatil sıkıntılı günler aşılana kadar ertelenebilirdi. Ülke siyasilerine puanım ikidir.”

Kaan Uluğ

“Senelerdir değişmeyen sistem nedeniyle her geçen gün halkın güvenini kaybetmeye devam ediyorlar. Halkın refah seviyesini geliştirecek hiçbir çalışma yapmıyorlar. Çok sıkıntılı bir süreç içerisinden geçiyoruz. Bu süreçte Meclis tatilden feragat edip ülke ve halkın refahı için en azından bu süreçte iptal edilebilirdi. Siyasilere bugün puan verecek olsam on üzerinden 3 olurdu.”

Özkan Sönmez

“Ülke yangın yerine döndü ve böylesi bir süreçte Meclis tatile çıktı. Gelmiş geçmiş en berbat hükümetle karşı karşıyayız. En azından sorunları çözüp tatile öyle çıksalardı. Ülke siyasilerine puanım on üzerinden 3’tür.”