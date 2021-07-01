42 derece sıcakta halka verilen ceza 

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının bugün 42 derece dolaylarında seyredeceğini açıklarken, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt’un birçok bölgesinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan ise aşırı sıcaklarda oluşan talebe üretimin yetersiz kaldığını, aradaki açığı kesintilerle karşılamak zorunda kaldıklarını söyledi.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre; Girne’de bugün elektrik şebekesinde yapılacak çalışma nedeniyle 09.00-13.00 arasında Şht. Bayram Piskobulu Sokak, Şht. Temel Şimşir Sokak ve Dağyolu Sokağa;

13.00-16.00 arasında Yeni Liman Yolu Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na elektrik verilemeyecek.

Sipahi’de ise 09.30-15.30 saatleri arasında Tanyel Sitesi, Zeytinlik Sitesi ve Döveç Sitesi'nde elektrik kesik olacak.

Kurum, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak trafo merkezi bakım çalışmaları nedeniyle bugün Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini de duyurdu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bölge amirliğinden verilen bilgiye göre, sabah 09.00 ile öğleden sonra 15.00 saatleri arasında; Lefkoşa-Güzelyurt Anayolunun, Kooperatif Gaz Çemberi ile Öğretmen Evleri arasında kalan kısmının kuzey ve güneyinde kalan yerleşim yerlerine, Yenikent Vedat Benzinci’nin güney kısmına, Kermiya bölgesinde Şehit Çocuğu Arsalarına, Gönyeli Belediye Binasının Batı kısmına, Öğretmen Sosyal Konutları Bölgesine, Levent İlkokulu Bölgesine ve ÇAM-TOUR civarına elektrik enerjisi verilemeyecek.

Erdoğan: Açığı kapatmak için kesiyoruz

KIB-TEK Genel Müdürü Gürcan Erdoğan TAK’a yaptığı açıklamada, aşırı sıcaklarda oluşan talebe üretimin yetersiz kaldığını ifade etti. Erdoğan, şu anda tüketim 280 megavatken, Teknecik’teki arıza nedeniyle üretimin 270 megavatta kaldığını, aradaki açığı kesintilerle karşılamak zorunda kaldıklarını anlattı. 60 megavatlık üretim jeneratöründeki arızanın bugüne kadar giderilmesini hedeflediklerini ifade eden Erdoğan, kesintiler için önceden duyuru yapmalarının mümkün olmadığını ancak kesintilerin bir saat süreceğinin bilinmesini istediklerini söyledi.