27 yıl hizmet verdi

Hüseyin ÇİÇEK

Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Yiğitler köyünde içerisinde yaşadığı kerpiç evin çökmesi sonucu hayatını kaybeden muhtar Raşit Özsağlam (70) dün düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yiğitler’de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, olmak üzere birçok siyasi ve köy sakinleri katıldı.

Ailesinin yanı sıra köy halkı da 27 yıl muhtar olarak hizmet veren Raşit Özsağlam için gözyaşı döktü.

Ailesi büyük bir üzüntü ile tabut başında taziyeleri kabul etti.

Özsağlam dün öğle namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Eski ev çökmüştü

Yiğitler köyünde önceki gün meydana gelen olayda eski kerpiç ev çökmüş, içerisinde yaşayan

Raşit Özsağlam, eşi Hacer Özsağlam ve kızı Mesaret Özsağlam enkaz altında kalmıştı.

Köy sakinlerinin yardımıyla enkaz altından çıkarılan üç kişilik aileden ağır yaralanan Raşit Özsağlam hayatını kaybetmişti.