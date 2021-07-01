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Herkes kapılarından şikayetçi

Rum polisinin kara sınır kapılarından geçişlerde işlemleri ağırlaştırması Politis gazetesine konu oldu

Herkes kapılarından şikayetçi
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   Rum Yönetimi’nin, aldığı siyasi bir kararla, son dönemde sınır kapılarında, özellikle de Metehan karşısında, hem KKTC’ye gelmek hem de Rum tarafına gitmek isteyen kişileri kontrol etmeye başladığı, kontroller nedeniyle geçişlerde gecikmeler yaşandığı için şikâyetler yükseldiği bildirildi.

   Politis “Barikatlardan Geçişler Konusunda Şikâyetler” başlıklı haberinde “Artık gerek işgal bölgelerine gidenlere, gerek özgür bölgelere gelenlere kontroller uygulanıyor. Şikâyetlerde ifade edildiğine göre “gerek bilgilerin kaydedilmesi gerek cezalı durumda olunup olunmadığı ve benzer şeyler kontrol ediliyor” ifadelerini kullandı.
   Gazete geçiş yapanların, Rum sınır kontrol noktalarındaki personel azlığından da şikâyet ettiğini, kapılarda 1-2 polis görevlendirilmiş olmasının kişilerin saatlerce beklemesine, sıkıntı çekmesine neden olduğunu yazdı, şunları ekledi:
   “Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kontroller artırıldı ve bu siyasi kararın bir parçasıdır, tesadüf de değildir. Ancak şikâyet olmaması için kontrollerle birlikte insan dinamiği de artırılsa iyi olurdu.” 

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