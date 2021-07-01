Yaz tahtaya bir daha

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Lapta’da yeni mezarlığın güney kısmında dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Kuru otların tetiklediği yangın kısa sürede 20 dönümlük bir alana yayıldı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın itfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve Lapta Belediyesi ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın sonucu makilik bitki örtüsü, çam ve selvi ve birçok zeytin ağacı kül oldu.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, saat 13.00 sıralarında belediyeye gelen ihbar ile yangını öğrendiklerini söyledi.

Evlere çok yakın bir bölgede çıkan yangının paniğe neden olduğunu ifade eden Aktuğ, bir buçuk saatte kontrol altına alındığını belirtti.

Aktuğ, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ifade etti.

Ağırdağ köyünde yangın çıktı

Öte yandan Dikmen’e bağlı Ağırdağ köyünde de dün saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Evlerin arasında bulunan bir arazide çıkan yangın hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Elektrik tellerinden çıkan kıvılcım sonucu meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar tamamen, 4 adet zeytin ağacı, 1 adet badem ağacı ise kısmen zarar gördü.

