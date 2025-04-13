AB’nin takibinde

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristoulidis; Kıbrıs Türk toplumundaki son gelişmelerin endişe verici olduğunu ve Avrupa Birliğinin konuyla ilgili bilgilendirildiğini söyledi. Hristodulids; Kıbrıs Türk toplumunun iç meselelerine saygı duyduğunu, dolayısıyla konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini belirtti.

Hristodulidis, bir gazetecinin, Rum Hükümetinin, Kıbrıslı Türkler için açıklanan 14 maddelik eylemler dizisinin ötesinde, yakınlaşmak için başka eylemler yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerine “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olan Kıbrıslı Türk yurttaşlarını desteklemekle yükümlü olduklarını ve bunu gerek 14 maddelik eylemler dizisiyle, gerekse sahip oldukları başka fikirlerle yaptıklarını söyledi.

Bu arada Fileleftheros gazetesi Hristodulidis’in Stelyos Vakfı’nın ödül töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapacağı bir sonraki görüşmenin tarihinin henüz netlik kazanmadığını söylediğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in, Rum Müzakereci Menelaos Menelau ile Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar’ın son görüşmelerinde bazı tarihlerin dillendirildiğini ve kısa bir süre sonra, konuyla ilgili açıklama yapılacağını ifade ettiğini kaydetti.

Stelyos Vakfı’nın dağıttığı ödüllerin de Kıbrıslı Türkler ile Rumların Kıbrıs için daha iyi bir gelecek inşa edebileceğinin ve barış ile istikrar koşullarında bir arada yaşayabileceğinin net göstergesi olduğunu savunan Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerin, Rumların, Maronitlerin, Ermenilerin ve Latinlerin yaşamlarını ve geleceklerini kendilerinin tayin edebileceğini kaydetti.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025, 02:12