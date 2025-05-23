Vatandaş tepkili

Abdullah SUİÇMEZ

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamla dün itibariyle 95 oktan benzin 39,12 TL, 98 oktan benzin 40,12 TL, eurodiesel 37,73 TL ve gazyağı 37,73 TL’den satılırken, Diyalog’a konuşan vatandaşlar yapılan artışa tepki gösterdi.

Vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarında yapılan artışın temel ihtiyaç ürünlerine de yansıyacağını belirterek, yeni zamların kapıda olduğunu söyledi.

Ne dediler…?

Mehmet Zorba (Zorba Petrol işletmecisi)

“Akaryakıt dövizle alınıyor. Döviz yükselince sıkıntılar başlar. Bir de brent petrole göre fiyatlar yükselir. Akaryakıta gelen zam her şeyi etkiler. Kasabından marketine kadar her şeyi etkilediği için alım gücünü daha da aşağıya çeker. Vatandaş şimdi bin liraya daha az akaryakıt alacak. Akaryakıt olmadan da hiçbir iş yapılmaz, o yüzden mecburen herkes almak zorunda kalıyor. Toplu taşımacılık zayıftır, o yüzden bireysel araç kullanımı yüksektir. Fonlarla son 7-8 aydır Ekonomi Bakanlığı hem bizi hem halkı korudu ama fon bitince zamlarda başladı.”

Irmak Behzatoğlu

“Zamlara alıştık, tepki de vermiyoruz, gittikçe fakirleşiyoruz. Yapılan zamla daha fazla ödeme yapacağız ama daha az benzin alacağız. Şimdi temek ürünlerin fiyatları da artacak.”

İlkan Cemaller

“Akaryakıta gelen zam Türk Lirasının değerinin kaybetmesinden kaynaklanıyor. Maaşlar yükselmiyor ancak her şeye zam yapılıyor. Durum günden güne daha da kötüye gidiyor. İşe giderken harcadığımız benzini maaşlarımız karşılamaz durumdadır. Güzelyurt’tan Lefkoşa’ya çalışmaya geliyorum, daha çok masraf oluyor.”

Umre Özçimen

“Akaryakıta gelen zamla birlikte birçok ürünün fiyatı da artacak. Depolar daha pahalıya dolacak. Gerçi herkes zamlara alıştı. Her gün zamlarla karşılaşır olduk.”

Faruk Aydoğdu

“Ekonomi zaten kötü, her gün her şeyin fiyatı artıyor. Kiralar malum 25 bin liradan başlıyor. Üstüne akaryakıta yapılan zamla durumlar daha da kötü olacak.”

Belin Güneş

“Aracımın deposunu bin 800 liraya dolduruyordum. Şimdi bu parayla daha az yakıt alacağım.”

Çağın Çakıcı

“Benzin, süte, ekmeğe her şeye zam geldi. Maaşlar kötü, ekonomi kötü, halimiz duman. Aracın deposunu doldurmak için 4 bin TL ödüyoruz.”

Ali Özçalıcıoğlu

“Her şeye zam yapılıyor. Hayatımız zam oldu. “