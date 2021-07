Vatandaşlar, aşısızlara çağrı yapıyor

Ömer KADİROĞLU

‘Corona’ vakalarında meydana gelen artışlar sonrasında aşılı vatandaşlardan, aşısız olanlara “geç kalmayın, kendinizi ve başkalarını riske atmayın” çağrıları geliyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, aşılanmayı geciktirmenin doğru olmadığını belirterek “Herkes bulduğu aşıyı yapmalı ve virüse karşı korunmalıdır” diyor.

Tüm dünyada aşı için teşvik edici önlemlerin alındığını, KKTC’nin ise bu tür önlemleri takip etmediğini ifade eden vatandaşlar, benzeri kampanyaların ülkemizde de düzenlenmesinin şart olduğunu söylüyor ve yetkilileri göreve davet ediyor.

Ne dediler…?

Cemal Kavaz

“Ben 2 doz Sinovac aşımı yaptırdım. Benim çevremde aşı yaptırmayan biri yok. Aşıdan korkan çok insan var. Aşıdan kimse kaçmasın. Aşıda çok büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Biz de yaptırdık ancak hayatımızda hiçbir değişiklik olmadı. Bu hastalıktan bir an önce kurtulmak ve toplum sağlığının korunması adına herkesin aşı yaptırması gerekiyor. Tabi aşı yaptırdım diye de rehavete kapılmayıp maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaya devam etsin. Ülke olarak iki kez kapandık ve bir kez daha kapanırsak kimse memnun olmayacak.”

İrfan Gildir

“Ben Amerika’nın aşısını yaptırdım ve hiçbir rahatsızlık hissetmedim. Çevremde aşıdan kaçan veya aşıdan korkan birileri yoktur. Tanıdıklarım aşılarını yaptırdı. Birçok insanın aşıdan korktuğu ve yaptırmadığını duyuyoruz. Herkesin aşı yaptırması bu salgınla mücadele edilebilmesi noktasında kesinlikle önemlidir. Dünyada herkes artık aşıya sıcak bakıyor ve yaptırıyor. Bu nedenle umarım burada da aşıdan kaçanlar artık yaptırır ve bu hastalıktan kurtuluruz.”

İbrahim İyici

“İki doz Sinovac aşısı yaptırdım. Çevremde aşı yaptırmaktan korkan bir abla vardı ancak onu da ikna edip aşısını yaptırmasını sağladım. Aşı, bu yaşanan salgınla mücadele edebilmek adına son derece önemlidir. Aşıdan korkan, aşı yaptırmayan çok kişi duyuyorum ancak onlara çağrım aşılarını yaptırmaları ve yaptırırken de seçim yapmamalarıdır. Ulaştıkları aşıyı yaptırmalarını öneriyorum. Pandemi ile birlikte esnafın da vatandaşın da ekonomisi dibe vurdu ve bunun yeniden toparlanabilmesi için aşılanmak son derece önemlidir.”

Eren Keser

“Sinovac aşısının iki dozunu da oldum. Çevremde aşıdan korkan ve kaçan kimse yoktur. Aşıdan ilk başlarda çok insan korkmuştu ancak aşı olan kişiler tarafından bir şekilde ikna edilip aşıya gönderildiler. Aşı önce kendi sağlığımız sonra da toplum sağlığı açısından önemlidir ve herkesin bulduğu aşıyı yaptırmasını temenni ederim. Bu salgından kurtulmak ve hayatımızın normale dönebilmesi için tıpkı eskiden çiçek, kızamık gibi aşıları nasıl ki yaptırdık bu aşıyı da yaptırmalıyız. Mutlaka herkes gidip aşısını yaptırsın.”

Halil Şenadalılar

“Çin aşısı olan Sinovac yaptırdım ve iki dozunu da oldum. Çevremde ve ailemde aşıdan korkan ve yaptırmayacak olan çok insan vardı ve onları da ikna ederek yaptırmalarını sağladık. İnsanların aşıdan yana endişe duymalarının sebebi yan etkileri ve salgının yalan olduğu ile ilgili çıkan çok fazla akıl karıştıran açıklamalardır. Hastalıkla mücadelede aşı çok önemlidir ve herkesin aşı yaptırmasını temenni ediyorum. Önceden aşı bulamaz torpil yaptırmaya çalışırdık, şimdi aşı çok kimse gidip yaptırmıyor. Normale dönmemiz için lütfen herkes aşısını yaptırsın.”

Dilber Karşılı

“Sinovac marka aşımı yaptırdım ve yarın (Bugün) ikinci dozumu yaptıracağım. İlk başta bu aşılar çıktığında yaptırıp yaptırmama konusunda çok ciddi endişeler yaşamıştım ve anlatılan yan etkilerinden çok korkuyordum. Dayım Türkiye’de doktordur ve onun sayesinde aşıya ısınarak yaptırdık. İlk önce anneme ve kayınvalideme yaptırdım sonra da kendim oldum. Çocuklarımı da aşı olmaları için ikna etmeye çalışıyorum. Aşı bu salgınla mücadelede çok önemlidir ve herkesin yaptırması gerekiyor. Salgının nelere mal olduğunu gördük. Bir an önce toparlanabilmek adına herkesin bu aşılardan yaptırmasını temenni ediyorum. Aşı ile ilgili çok fazla yan etkisi olduğu haberleri çıktı ve bu nedenle de insanların akılları karıştı ancak korkulacak bir şey olmadığını söylemek istiyorum.”

Semih Doğmaz

“Ben aşımı yaptırmadım. Aşının koruyuculuğuna yönelik çelişkilerim olduğu için belki ileriki aşamada aşı yaptırırım. Çevremde de aşı olmayan insanlar var ve en büyük sebebi aşılarla ilgili sağlıklı bilgi alamamamızdır. Çevremde aşı olan arkadaşlarım da var ve onlar bana aşı olmam konusunda sürekli tavsiyede bulunuyorlar. Dünyayı kasıp kavuran ciddi bir hastalık olduğunu ve aşı yaptırmamız gerektiğini çevremizdeki insanlar söylüyor. Bilemiyorum belki bir süre sonra ben de aşımı yaptırırım.”

Engin Evren

“Sinovac aşısı oldum ve iki dozunu da aldım. Aşı ile ilgili hiçbir endişem olmadı. Çevremizde aşıdan kaçan, olmak istemeyen insanlar var. Muhtemelen aşının yan etkileri ile ilgili çıkan haberler nedeniyle endişe yaşıyorlar o yüzden yaptırmak istemiyorlar. Aşı olmayanlara tavsiyem aşılarını en erken zamanda yaptırmalarıdır. Bu salgından kurtulmanın tek yolu aşıdır.”

Hüda Akbelli

“Sinovac aşısını yaptırdım ve iki dozunu da oldum. Çevremde en azından tanıdığım insanların aşılarını yaptırdıklarını biliyorum. Bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu aşı olmaktan geçiyor. Benim birçok arkadaşım bu hastalığa yakalandı ve bir tanesi hala yoğun bakımdadır. Umarım o da bir an önce sağlığına kavuşur ve bu hastalığı atlatır. Aşıdan kimse korkmasın, kaçmasın… Bulduğunuz aşıyı yaptırın ki ne bir daha kapanalım ne de daha fazla ekonomimiz bozulmasın.”

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021, 11:32