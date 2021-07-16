Aşısız Rumların devlet dairelerinde çalışması engelleniyor

Güney Kıbrıs’ta Coronavirüs vaka sayılarında gözlemlenen artış sebebiyle uygulanan bazı önlemlerin aşı olmayı reddedenlerin hayatlarının daha da zor hale getirmeyi ve aşı olmalarını teşvik etmeyi amaçladığı bildirildi.

Alithia gazetesi: “Aşısızlara Sıkı Baskı – Çember Daralıyor” başlıkları altında manşetten verdiği haberinde, dün bin 120 yeni vakanın tespit edildiği, bir kişinin ise hayatını kaybettiği Güney Kıbrıs’ta, aşı olmayı reddeden kişilere yönelik önlemlerin git gide daha yoğun bir hal aldığını yazdı.

Gazete, aşı olmayı reddeden kişilerin, anayasal haklar sebebiyle aşı olmaya zorlanamayacaklarını, Rum hükümetinin ise buna karşılık, kişileri aşı olmaya mecbur bırakacak bazı uygulamaları hayata geçirdiğini belirtti.

En önemli ve ciddi uygulamanın kamuda yaşandığını ve Rum Ekonomi Bakanlığı’nın resmi dairelere gönderdiği genelgeyle, SafePass sahibi olmayan kişilerin iş yerlerine kabul edilmemeleri ve iş yerlerine gitmedikleri her günün ise yıllık izinlerinden kesilmesi talimatı verdiğini vurgulayan gazete, sadece kamuda değil özel sektörde de bu yönde kararlar alınmaya başlandığının altını çizdi.

Gazete, aşısız olan kişilerden istenen hızlı testlerin paralı hale getirilmesinin de bir diğer önlem olduğunu belirtti.

Haberde, randevusuz aşılamanın da bugün hayata geçirileceği, bu amaçla kurulan aşı merkezlerinin, sadece ilk doz aşısını yaptıracak kişilere hizmet edeceği, önceden birinci doz aşısını olanların ikinci doz aşıların bu merkezlerde yaptıramayacakları ifade edildi.