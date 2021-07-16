Şimdilik 2 tutuklama

Suna ERDEN

Lefkoşa’da aldığı ihbar üzerine harekete geçen polis, Nijerya uyruklu Okezie Oscar Ojonebechi ile taksici İbrahim Uçar’ı ‘kara para aklama’ suçlamasıyla gözaltına aldı. İki zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Kenya’dan KKTC’ye uzanan kara para aklama olayında Uçar’ın ve şu an aranan bir şahsın komisyon karşılığında bu işi yaptığı açıklandı.

Kenya’dan 61 bin 750 Euro para gönderildiği, önce hesabını para transferi için kullandırtan şahsın komisyon aldığı, geriye kalan 49 bin Euro’yu Uçar’a verdiği belirtildi.

Uçar’ın da bin Euro komisyon aldıktan sonra parayı Ojonebechi’ye teslim ettiği açıklandı. Ojonebechi’nin ise 8 arkadaşı aracılığıyla Nijerya’ya para transferi gerçekleştirdiği belirtildi.

Hesabı Uçar buldu

Soruşturmayı yürüten polis, 14 Temmuz 2021 tarihinde Okezie Oscar Ojonebechi’nin Lefkoşa'da yüklü miktarda bir para alışverişinde bulunacağına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Ojonebechi’nin Lefkoşa'da tespit edildiğini kaydeden polis, üzerinde yapılan aramada 219 bin 40 TL ve 12 bin 300 Euro para bulunduğunu ifade etti.

Polis, yapılan soruşturmada suçla bağlantılı taksicilik yapan İbrahim Uçar’ın da tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Ojonebechi’nin Uçar’dan banka hesap numarası bulmasını istediği, onun da bir şahsa ait İş Bankası hesabını bulduğunu açıkladı.

Polis, Ojonebechi’nin Kenya’da kalan Marcus isimli arkadaşının Uçar’ın bulduğu İş Bankası’ndaki hesaba 61 bin 750 Euro para gönderdiğini ifade etti.

Hesabına para gelen şahsın çekim yaptıktan sonra komisyonunu alıp, geriye kalan 49 bin Euro’yu Uçar’a verdiğini kaydeden polis, onun da Ojonebechi’ye teslim ettiğini açıkladı.

Polis, Ojonebechi’nin bu paradan Uçar’a bin Euro komisyon verdiğinin öğrenildiğini belirtti.

Paraları ülkesine gönderdi

Polis, yine Ojonebechi’nin bu paranın bir kısmını Türk Lirasına çevirdikten sonra 13 Temmuz 2021 tarihinde Nijeryalı 6 kişiye toplam 88 bin TL, 14 Temmuz tarihinde ise 2 kişiye daha toplam 40 bin TL verdiği; bu kişilerin paraları Nijerya Nayrası’na çevirdikten sonra zanlının Nijerya’daki hesabına yatırdıklarının öğrenildiğini söyledi.

Polis, zanlılar hakkında kara para aklama suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü kaydederek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.