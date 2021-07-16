Polis baskın düzenledi

Hüseyin ÇİÇEK



Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde yapılan arama sonucunda 380 gram uyuşturucu madde bulunan Derviş Seyhun hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının tasarrufunda ele geçirilen miktarın fazla olduğu, ağır ceza mahkemesinde yargılanacağı belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi. Mahkemeye zanlıyı yargılanıncaya kadar 3 ay süreyle cezaevine gönderdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Özdesoy, 7 Temmuz 2021 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna dair ihbar aldıklarını ve 23.45 sıralarında evine baskın düzenlendiklerini söyledi. Polis memuru Hüseyin Özdesoy, evde yapılan arama sonucu, salonda, sehpa altında 2 poşete sarılı halde 55 gram ve yatak odasında 12 ayrı poşete sarılı halde 325 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile bin 560 TL nakit para ele geçirdiklerini anımsattı.

Davasını tutuklu bekleyecek

Polis memuru Hüseyin Özdesoy, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını belirterek, zanlının tasarrufunda bulunan miktarın azımsanamayacak durumda olduğunu ve ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını ifade etti. Polis, zanlının, uzun süreli hapislik cezası almasının ihtimal dahilinde olduğunu belirtti ve davasında hazır bulunmasını temin etmek amacıyla, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, davaları görüşülünceye kadar 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.