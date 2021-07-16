Sevenleri perişan

Hüseyin ÇİÇEK

Paşaköy Belediyesi çalışanı 47 yaşındaki Nusrettin Güneş dün Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde, Kurudere kavşağı yakınlarında bulunan Borusan Ormanı’nda ölü olarak bulundu. İki çocuk babası Güneş’in ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Sessiz ve uyumlu kişiliğiyle tanınan Güneş’in ormanlık alanda hayatına son verdiği belirtildi.

Elde edilen bilgilere göre; Güneş dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında evden ayrıldı. Eşine, “Anneme gideceğim” diyerek evden çıkan Güneş’ten saatlerce haber alınamadı. Eşi yakınlarına ve Güneş’in iş arkadaşlarına haber verdi. Telefonla yapılan tüm aramalar sonuçsuz kalırken, Güneş saat 12.00 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde seyreden ambulans içerisindeki sağlık ekibi tarafından ormanlık alanda fark edildi. Ağaca asılı bir şekilde cansız tespit edilen Güneş’in cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan araştırma sonucu Güneş’in hayatına son verdiği belirlendi.

Sevilen biriydi

Evli ve iki çocuk babası Güneş’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, Nusrettin Güneş’in kendi halinde, sessiz ve sakin bir kişiliğe sahip olduğunu ifade etti. Tülücü, yaşanan olay karşısında oldukça üzgün olduklarını dile getirdi.